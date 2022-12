Les graves accusations de Barthélémy Dias contre Amy Ndiaye

Lors de l’examen de la motion de censure par l’Assemblée nationale, le député maire de la ville de Dakar a porté de graves accusations sur la députée Amy Ndiaye Gniby qui a été victime d’agression de la part de ses collègues députés de la coalition Yewwi Askan Wi. Selon Barthélémy Dias, c’est le chauffeur de Amy Ndiaye Gniby qui l’aurait enceinté.

« Ce qui s’est passé ici tout le monde l’a vu, une gifle une fois de plus ou bien un coup de pied ne constituent pas des armes aux yeux du judiciaire. Mais une chaise, une caisse, un marteau et aujourd’hui on veut nous faire croire qu’une femme est enceinte. Il y a une autre femme qui devait être enceinte, il y a 22 mois de cela et elle n’a toujours pas accouché. Celle-ci je vous le dis et votre ministre de l’Intérieur le sait, elle n’est pas enceinte. Elle n’est pas enceinte parce son mari semble-t-il, ne l’a pas enceinté. Apparemment on ne peut pas trouver un homme qui l’a enceinté et dans le cadre du complot, il semble maintenant que ce soit son chauffeur peut-être qui l’aurait enceinté. Donc je vous le dis ici nous n’accepterons pas d’être apprivoisé et nous n’accepterons pas d’être domestiqués », a accusé le député maire de Dakar, repris par Dakaractu.