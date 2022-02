Les interrogations de Mamadou Dione sur le futur Gouvernement

Remaniement ministériel : Gouvernement d’union nationale (GUN) ou Gouvernement de Compétences nationales (GCN) ????…Par Mamadou Dione

L’ effervescence de ces derniers jours au Sénégal suite à la magnifique victoire de nos lions à la CAN a installé une ferveur jamais connue au Sénégal, une énergie positive empreinte de sincérité et de pureté matérialisant une communion entre le peuple et ses héros. C’est magnifique de l’avoir vécu… oui, c’est exceptionnel.

Le Président Macky SALL, dans sa haute posture républicaine, a merveilleusement rendu cette victoire au Peuple et à la Nation toute entière, au-delà de toutes les sensibilités (politiques, coutumières, ….etc.).

Cependant, la tentation est forte pour certains de faire surfer l’opinion sur cet « élan populaire et cette communion majestueuse » et l’amener à « valider » l’urgence d’aller vers un Gouvernement d’union nationale (GUN). Cette victoire des lions et le fort sentiment national qu’elle charrie, sont-ils la « caution » pour servir au Peuple un GUN qu’il n’a point réclamé ??? Gare au raccourci facile!!!

Le GUN en question, ne sacrifierait-il pas, à l’autel d’algorithmes politiciens, toutes les urgences que ne cessent d’exprimer le Peuple dans son silence si sonore ???

En tout cas, une des leçons fondamentales apprise de la belle victoire des lions est que le Coach « El Tactico » a mis les meilleurs joueurs du moment à leur bon poste, tout en veillant à ce que les remplaçants soient de tout cœur avec les titulaires.

En effet, l’urgence et la prégnance des problèmes qui assaillent le peuple sénégalais dans tous ses segments, particulièrement la jeunesse, nous interpellent tous, pouvoir comme opposition, technocrate comme technopolitique, société civile comme secteur privé.

Les problématiques de l’Éducation et de la formation -secteur en pleine crise- , de l’emploi des jeunes…. la situation des entreprises, notamment des PME dans ce contexte de relance « post » Covid, le taux, encore faible, de financements des business modèles des jeunes porteurs de projets individuels ou collectifs, les défis liés à la mise en œuvre de la Stratégie de développement du secteur privé, les objectifs du contenu local, etc…, sont autant de raisons qui justifient la mobilisation des Compétences (qualité du profil & exceptionnalité du parcours) pour apporter des réponses pragmatiques suivant un échéancier plus que précis.

Aussi est-il évident que les enjeux liés à la mise en œuvre du PAP 2A du PSE exigent un dispositif de Gouvernance optimal qui s’appuie sur une gestion axée sur la Performance avec, dans le cahier d’auto-évaluation journalière de nos futurs ministres, un CMR ou CMP combiné à un Cadre Logique axé sur les résultats pour une efficacité et une efficience de leurs interventions. Oui, face aux urgence et à la prégnance de la demande sociale, le temps des discours et des « leurres politiciens » est révolu…..C’est le temps de l’orientation exclusive de l’action gouvernementale vers des livrables !!!

Au surplus, la correcte prise en charge des préoccupations ci-dessus évoquées ne s’accommode point de compromis politiciens sur le dos du Peuple, au prétexte d’une quelconque dynamique de mobilisation et de concorde nationale. Le Peuple en est conscient, le Sénégal regorge de Compétences exceptionnelles dans tous les domaines.

Seul dépositaire de la légitimité et du pouvoir de nomination aux postes civils et militaires, le Président de la République, institution la plus informée, nous dira-t-on, n’a point besoin qu’on lui indique la voie royale pour mobiliser ces compétences exceptionnelles afin de donner corps à sa vision clairement déclinée dans le PSE.

En définitive, comme disait l’autre, « la République seule nous unit et nous importe ».

Vive la République!!!

Vive le Sénégal!!!

CMP: Cadre de mesure de la performance.

CMR: Cadre de mesure du Rendement.

Mamadou DIONE

Coordonnateur national des Cadres de l’Union centriste du Sénégal (UCS)