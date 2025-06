Les leçons du régime de Macky Sall…Ce que Diomaye et Sonko doivent éviter

On ne peut nier l’impact de Macky Sall sur le développement infrastructurel du Sénégal. En douze ans, son régime a mené à bien de nombreux grands chantiers, transformant le paysage urbain et contribuant à la modernisation du pays. Cependant, si son bilan économique est en grande partie salué, c’est sur le plan politique que les erreurs ont coûté cher, menant à une rupture de confiance avec une partie de la population et à la défaite de son camp lors des dernières élections.

La principale critique adressée au régime de Macky Sall concerne sa radicalisation politique face à une opposition grandissante. Confronté à un PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) désireux de prendre le pouvoir, notamment par des manifestations de rue, le gouvernement a répondu par une fermeté accrue. Cette stratégie, bien que visant à maintenir l’ordre, a été perçue par beaucoup comme une tentative d’étouffer la contestation.

L’accélération de la machine judiciaire entre mars 2021 et début 2024 est un point central des reproches. Un grand nombre de personnalités de l’opposition, militants et sympathisants ont été incarcérés, ce qui a alimenté un sentiment d’injustice et de persécution politique. Ces arrestations massives ont cristallisé la colère et ont été interprétées comme une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Plusieurs membres de Pastef sont passés par la case prison sous l’ancien régime.

Au lieu d’apaiser les tensions, elle les a exacerbées, créant un fossé profond entre le pouvoir et une partie significative de la société civile et de la jeunesse. La répression des mouvements sociaux a eu un effet boomerang, renforçant la détermination de l’opposition et la sympathie du public à son égard. C’est d’ailleurs ce qui a précipité la victoire de Pastef lors de la dernière élection présidentielle. Sans surprise, le président Bassirou Diomaye Faye a été élu avec plus de 54% des voix.

Pour le nouveau régime, il est impératif de tirer les leçons de ces erreurs. La tentation de répondre à l’opposition par la radicalisation ou l’usage excessif de la force judiciaire doit être absolument évitée. Un gouvernement qui respecte l’état de droit et garantit les libertés fondamentales est essentiel pour la stabilité démocratique. D’ailleurs, nombreux sont les sénégalais qui attendent des réformes profondes de la justice. Surtout celles concernant les délits d’opinion.

“Le délit d’offense au chef de l’État (article 254 du code pénal) doit être supprimé. Le Président de la République pourra porter plainte s’il estime être diffamé, injurié ou outragé. Les peines de prison, pour ces infractions, sont disproportionnées et doivent être abandonnées. Les amendes ou les poursuites au civil avec paiement des dommages et intérêts doivent être privilégiés”, a réagi Seydi Gassama sur sa page Facebook.

Il est crucial que le nouveau régime veille à l’indépendance de la justice et à la protection des droits de l’homme. La perception d’une justice instrumentalisée est l’une des pires menaces pour la démocratie et la cohésion sociale. Le renforcement de la confiance dans ces institutions sera un gage de succès. Nombreux parmi les membres du nouveau régime accusaient le régime de Macky Sall “d’instrumentaliser la justice”. Alors qu’ils évitent de tomber dans le même piège.

En définitive, le régime de Macky Sall a laissé un héritage contrasté au Sénégal. Des réalisations économiques indéniables mais aussi des blessures profondes sur le plan politique. Pour Diomaye et Sonko, le défi sera de capitaliser sur les acquis tout en évitant les pièges qui ont coûté cher à leurs prédécesseurs, en privilégiant l’ouverture, le dialogue et le respect des libertés pour consolider la démocratie sénégalaise. Pastef doit réunir les sénégalais autour de l’essentiel !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn