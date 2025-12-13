Les Lions : Gagner la CAN et monter sur le Podium Mondial (Par Serigne Mbacké Ndiaye)

Les Lions de la Teranga ont les moyens de remporter pour la deuxième fois la CAN malgré une bonne équipe du Maroc jouant à domicile et aller conquérir le monde. Ceci passe par les conditions suivantes;

– Oublier l AG de la Fédération, impliquer toutes les compétences et rassembler tout le monde pour le même objectif qui est de gagner;

– ⁠Assainir l environnement de l équipe où les accès doivent être hermétiquement filtrés. La Tanière ne saurait être un lieu de distraction ou de vidéos;

– ⁠Renforcer l organisation au tour de l équipe. Il est inadmissible que l équipe arrive en retard dans un stade comme ce qui se serait passé face au Brésil ;

– ⁠savoir que le Maroc qui pense que le Senegal est la seule équipe capable de le battre ( c est le discours dans les couloirs ), le Maroc donc mettra tout en œuvre pour nous faire éliminer. Rien ne sera laissé au hasard, arbitrage, VAR, details organisationnels ect…

Tout ceci pour dire que le rôle de la Fédération dans cette communauté est capital. Pas de copinage. Chacun a sa place. Chacun avec son rôle.

C est à ce prix seulement que nous reviendrons avec une deuxième étoile.

En ce qui concerne le Mundial, le plus gros du travail devra être axé sur le mental, la préparation d avant match. Je demeure convaincu que la couprudu monde sera pour nous plus facile que la CAN.

Je disais tout récemment à Pape Thiaw que le soutien que je apporte prendra fin quand le Lions monteront sur le podium mondial. J y crois. Fermement

Serigne Mbacké Ndiaye