Les médecins en spécialisation annonce 48 heures de grève

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-Dentistes en Spécialisation du Sénégal (COMES) a décrété un mot d’ordre de grève de 48 heures. À travers un communiqué signé par le président Dr Papa Arona Sidibé, ce jour, il a tenu «à informer l’opinion nationale que malgré les démarches entreprises pour résoudre les différents problèmes liés au statut du Docteur en Spécialisation, à la prise en charge médicale des Docteurs en Spécialisation, à la rémunération adéquate pour les Docteurs en Spécialisation et au paiement régulier des bourses de spécialisation, en privilégiant le dialogue, qu’aucune solution n’a été trouvée et fait face à des promesses qui ont déjà été faites et non respectées depuis des années».

«Le COMES, par la présente, invite tous les Docteurs en Spécialisation à observer le mot d’ordre de grève de 48 heures renouvelable à compter du mardi 24 Septembre 2024. Le service minimum (les gardes programmées et les urgences) sera assuré », ont fait savoir les membres du collectif. Par ailleurs, ils demandent aux «autorités de trouver des solutions adéquates et pérennes au bénéfice des populations ».