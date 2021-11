Les meuniers maintiennent l’arrêt de leur production

Les meuniers du Sénégal ont décidé de maintenir « l’arrêt jusqu’à nouvel ordre » de production nationale de farine. L’information est donnée par le président de l’Association des meuniers du Sénégal (AMIS), Claude Demba Diop.

« La crise sociale que nous évitions nous a rejoint et le chômage technique sera annoncé dans les prochains jours », dit-il dans un communiqué.

« Il est attendu la mise en place de la dernière structure des prix de la farine réalisée en septembre 2021 sous le contrôle du ministère du Commerce et du ministère des Finances. Dans tous les pays du monde, les gouvernants ont réagi et dans notre pays, il est urgent de sauver 1 350 emplois directs et 15 000 indirects, de viabiliser notre modèle industriel et social, de préserver notre autonomie en farine depuis plus de 60 ans. »

Selon lui, en l’absence de réactions des autorités, « l’arrêt de nos installations se poursuivra jusqu’à ce qu’une réponse assurant la survie des meuniers soit clairement apportée », a-t-il martelé.

D’autant plus qu’il urge « d’appliquer la structure des prix validée en Comité de Suivi des Prix présidé par le ministère des finances, soit le sac de farine à 19 193 FCFA, en complément de la renonciation totale de la TVA et des droits de douane sur le blé. »

« Nous demeurons convaincus que seule une industrie forte et dynamique peut apporter du développement, de l’emploi, du pouvoir d’achat et des recettes fiscales nécessaires au devenir du Sénégal », conclut la note.