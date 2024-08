Les nominations terribles de Sonko-Diomaye…Le pays est foutu !

Que se passe-t-il au Sénégal ? Le Sénégal peut oublier complètement ces noms qui font la fierté du pays. L’académicien Léopold Sédar Senghor, le grand commis de l’état, Abdou Diouf et l’agrégé en Mathématiques, le Pr Abdoulaye Wade. Ces présidents qui ont dirigé le Sénégal l’ont fait en connaissance de leurs qualifications professionnelles. 40 ans après, le Sénégal verse dans la médiocrité totale de la politique. Des jeunes politiciens, ayant succédé à un politicien professionnel, font du pouvoir, un gâteau à partager avec idiots. Voici le Sénégal newlook version « Diomaye-Sonko » avec les nominations terribles au conseil des ministres.

Le conseil des ministres du 7 août est un jour inoubliable dans l’histoire politique du Sénégal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, selon le communiqué du conseil des ministres, a pris les mesures individuelles qui concernent deux rappeurs qui ont combattu aux côtés de Ousmane Sonko et qui ont affronté directement l’ancien président Macky Sall par des déclarations radicales.

Les nominations du Président Diomaye

Monsieur Mor Talla GUEYE, Artiste-entrepreneur, est nommé Président du Conseil d’Administration du Fonds de Développement des Cultures urbaines (FDCU) au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en remplacement de Monsieur Moustapha DIENG, appelé à d’autres fonctions

Monsieur Landing Mbessane SECK, Artiste-entrepreneur, est nommé Président du Conseil d’Administration du Grand Théâtre national au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en remplacement de Monsieur Ahmet NDIAYE, appelé à d’autres fonctions.

Qui sont ces personnalités nommées ?

Le premier nommé, Mor Talla GUEYE est en réalité un rappeur connu sous le pseudo de Niit Dof. Mais le communiqué du Conseil des ministres le présente comme un artiste-entrepreneur. Il avait été interpellé le 17 novembre 2023 pour « Offense au chef de l’État, outrage envers les autorités et les dépositaires de la force publique, appel à l’insurrection, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à entraîner des troubles politiques graves ». Il se battait pour Sonko. Aujourd’hui, il est récompensé par le poste de PCA.

Landing Mbessane SECK est le célèbre rappeur Kilifeu, membre du mouvement « Y’en a marre ». En septembre 2021, après les évènements sanglants du mois de mars, le rappeur kilifeu est poursuivi pour escroquerie sur visa. Il aurait facilité l’obtention de visa moyennant finances. Une vidéo avait immortalisé le flagrant délit. On voyait le rappeur Kilifeu prendre de l’argent d’un homme à qui il promettait un visa. Aujourd’hui, celui qui vu dans cette vidéo, c’est lui qui est PCA.

Les réations

Le journaliste Madiambal Diagne a aussitôt réagi aux nominations de Kilifeu (Landing Mbissane Seck) et de Niit Dof (Mor Talla Guèye): « Les nominations de Kilifeu et de Niit Dof donnent encore du sens à mon propos du 22/07/2024: Le parcours tumultueux de leur formation politique a comporté des phases sombres durant lesquelles certains militants et responsables ont été chargés de rôles et de missions inavouables et cela les oblige à nommer n’importe qui à n’importe quelle fonction ».

Thierno Alassane Sall, leader du parti La République des Valeurs qui prône le renouveau éthique et moral de la politique au Sénégal. Il a réagi aux communiqué du conseil des ministres sur le réseau social X.com (ancien twitter).

La bataille sur les réseaux sociaux

« Les nominations à mon avis ont une base légale. Nos gouvernants ne violeraient pas les textes. Toutefois j’aurai aimé voir un texte ou une jurisprudence qui interdit une telle nomination »

« quand macky sall nommait le rappeur « Da brain » et récemment fou malade personne n’a rien dit et quand c’est son excellence Diomaye qui nomme vous ouvrez vos sales gueules bandes »

« Maky avait nommé Keesi Bousso un danseur militant APR comme PCA du Grand Théâtre. Fou Malalade est au CESE. Arrêtons cette façon malhonnête et hypocrite de voir les choses »

« Kessi Bousso n’est ni trafiquant de drogue ni vendeur de passeport diplomatique. On ne peut pas en dire autant pour Nit dof et kilifeu »

