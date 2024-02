Ce que vous ne saviez pas sur les parents de Bob Marley, Cedella Booker et Norval Marley

Tout adepte de la musique de Bob Marley saura comment l’icône du reggae a fait l’éloge de ses débuts avec ses parents, Cedella Booker et Norval Marley. Ses parents se sont connus dans la paroisse de St. Ann, en Jamaïque et se sont fiancés en 1945, au moment même de la naissance de Bob Marley. Il est né le 6 février 1945 et s’appelle Robert Nesta Marley.

Bien que le couple s’aimait, ils ont dû se séparer en raison de la différence de race. Le père de Bob Marley était un directeur de plantation blanc d’âge moyen et sa mère était une femme noire qui travaillait dans les ficelles du métier pour survivre en Jamaïque, selon Rasta Man Vibration .

Dans son entretien de 1975 avec Rock’s Backpages référencé par le Guardian, Bob Marley a expliqué comment son origine biraciale lui avait valu l’humiliation de la part de ses pairs. C’est pourquoi il a largement axé sa musique sur la paix et l’amour, un thème qui figurait en bonne place dans le biopic de 2024 Bob Marley : One Love.

« Parce que mon père est Blanc, ma mère est Noire. Vous savez comment ils m’appellent, métis ou peu importe », a-t-il déclaré. « Eh bien, je ne me mets du côté de personne, je ne me mets pas du côté de l’homme noir ni du côté de l’homme blanc, je me mets du côté de Dieu, l’homme qui m’a créé, qui m’a fait venir du noir et du blanc, qui m’a donné ce talent.

Dans une interview accordée à Toyin Adekale en 1995, Booker a exprimé sa conviction que Bob Marley suivait son exemple, notamment en ce qui concerne ses actions reflétant les valeurs chrétiennes. Elle a affirmé que son influence avait joué un rôle important dans la formation de son personnage.

Booker et Norval Marley, un officier de la marine britannique, se sont rencontrés à Nine Miles, en Jamaïque, au début des années 1940. Booker avait 18 ans au moment de la naissance de Bob Marley, marquant le début du voyage de la future icône du reggae.

Peu de temps après sa naissance, Booker et Norval Marley se sont séparés. Bien que Bob Marley soit leur seul enfant ensemble, Booker a ensuite eu trois autres enfants. Elle a eu une fille avec Taddeus Livingston et deux fils avec son deuxième mari, le fonctionnaire Edward Booker, comme le rapporte The Independent.

Selon le site Internet de Bob Marley, la famille de Norval Marley s’est fermement opposée à sa relation avec Booker. Malgré leur séparation, Norval Marley a continué à apporter un soutien financier à la famille, mais a eu peu de contacts avec son fils, Bob Marley, les visites ayant complètement cessé lorsque Bob Marley avait 5 ans. Norval Marley est décédé d’une crise cardiaque cinq ans plus tard.

Booker et Bob Marley ont ensuite déménagé à Kingston, en Jamaïque, et se sont établis dans le quartier pauvre connu sous le nom de Trench Town, comme le rapporte The Independent. Les difficultés liées à la pauvreté et aux troubles politiques vécus par Bob Marley et sa mère dans cette communauté sont devenus des thèmes influents dans certaines de ses chansons les plus emblématiques, telles que « No Woman, No Cry » et « Trench Town Rock », comme l’indique le communiqué officiel de Bob Marley. site web.

Bob Marley a quitté l’école à l’âge de 14 ans et, bien que sa mère, Booker, l’ait initialement encouragé à poursuivre un métier plutôt que la musique, il a finalement trouvé sa passion pour la musique. Selon le site Web de Bob Marley, il travaillait comme apprenti soudeur jusqu’à ce qu’un incident impliquant un éclat d’acier dans son œil l’incite à arrêter et à se concentrer pleinement sur la musique.

Bien qu’elle ait initialement préféré une voie différente pour son fils, Booker est devenue émue en assistant à ses performances. Dans une interview avec Roger Steffens en 1993, elle se souvient avec tendresse de la première fois qu’elle a vu Bob Marley se produire lors d’un concert en avril 1976.

«C’était la première fois que je voyais Bob jouer. En fait, cela part de la maison car il a envoyé une limousine pour venir nous chercher », a-t-elle déclaré. « Nous étions environ dix dans cette voiture, puis nous y sommes allés. Et même en chemin… je vais écouter mon fils jouer, et tout le monde est tellement excité d’entendre parler de partout et tout. Je vous le dis, j’étais moi-même excité. Oh mec, cette nuit-là, ça apporte de la joie, ça apporte des larmes, tout.

Alors que la musique de Bob Marley jouit d’une reconnaissance mondiale, sa mère, Booker, s’est également aventurée dans l’industrie musicale avec ses deux albums. En 1984, elle sort un album gospel intitulé « Awake Zion ! suivi d’un album pour enfants intitulé « Smilin’ Island of Song » en 1992.

Dans une interview accordée à Adekale en 1995, Booker a révélé les antécédents musicaux de sa famille, mentionnant que sa mère et ses sœurs étaient également chanteuses. Cependant, c’est Bob Marley qui l’a encouragée à poursuivre sa propre carrière musicale.

«Je ne pensais même pas chanter moi-même devant le public», a-t-elle déclaré. « Mais comme Bob me l’a demandé, il a dit : ‘Maman, je veux que tu fasses un album de gospel.’ Nous l’avons commencé avant son départ.

Booker est décédée dans son sommeil de causes naturelles à 81 ans le 8 avril 2008, à son domicile de Miami.

