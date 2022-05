Les partisans d’Abdoulaye Baldé démontent les accusations de Sonko

Note introductive de la conférence de presse des jeunes de l’Union Centriste du Sénégal (UCS)

Par devoir de vérité !

Le 12 Mai dernier, le nouveau Maire de la Commune de Ziguinchor, le sieur Ousmane SONKO, a tenu une conférence de presse pour, dit-il, faire entre autres, l’état des lieux de la commune qu’il vient d’hériter et cela suite à la réception, toujours selon ses dires, des rapports sectoriels transmis par un cabinet d’audit qu’il aurait lui-même commandité.

Dans cette présentation de son état des lieux, grande a été notre surprise, de constater qu’en lieu et place de dire, pour une fois, la vérité aux Ziguinchorois qui lui ont fait l’honneur de le porter à la tête de cette commune, il s’est remis à son jeu favori de manipulations politiciennes et de désinformation.

Evoquant la gestion des ressources financières de la commune, il informe que « son » cabinet d’audit a ressorti une mauvaise gestion de ces ressources, notamment avec le recrutement de plus de cinq cent (500) personnes. Pour que nul n’en ignore, la commune de Ziguinchor compte aujourd’hui 203 agents recrutés progressivement en fonction des besoins en personnel et, de ces 203 agents, le Maire sortant Abdoulaye Baldé n’a pas, en 12 ans d’exercice (2009 – 2022), recruté plus d’une centaine.

Les prestataires de service ont été engagés pour une durée d’un an pour des taches bien spécifiques. C’est alors faux de soutenir qu’il a décidé de se séparer de ces prestataires pour économiser des fonds. La vérité est que la plupart de ces prestataires sont en fin de contrat.

Les 150 personnes recrutées pour le désensablement l’ont été dans le cadre d’une convention signée avec le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) et ces travailleurs ne sont pas rémunérés par la Mairie mais plutôt par le FERA directement.

En lieu et place de lancer un marché pour le nettoiement des bâtiments communaux et le nettoyage des équipement marchands, la commune avait opté de gérer ce service en régie tournante qui permettait d’engager tous les deux mois un groupe de femmes pour exécuter ces taches. Il n’en parle pas parce que cette régie lui permet aujourd’hui faire travailler que des femmes de son parti, ce qui est regrettable.

En tout, nous sommes devant un Maire qui ne connait même pas comment est constitué le fichier du personnel qui intervient dans la Mairie.

Il soutient dans la même lancée que l’essentiel de ces recrutements était fait pour caser une clientèle politique sans prise en compte des besoins réel de la commune. Cela renseigne à suffisance que ni lui ni son fameux cabinet, n’ont pris la peine de faire une étude comparative des profils des agents avant 2009 et après 2009. Si non, il aurait compris que des efforts considérables ont été fournis pour relever le niveau d’encadrement dans l’institution municipale et ces efforts ont été sanctionnés par une réorganisation en nommant à des postes de Direction, de chef de division ou de chefs de services, que des personnes répondants aux profils requis.

De la Direction des services techniques communaux à la Direction des compétences transférées en passant par la Direction des ressources humaines, la Direction de l’état civil, la Direction des finances et de la comptabilité entre autres, ainsi que dans les divisions qui composent ses directions, il n’y a à la tête que des cadres et chaque agent recruté a été affecté à un poste bien identifié pour une tache bien précise compte tenu du décret N° 2020-30 du 08 Janvier 2020 fixant les organigrammes types des collectivités territoriales.

Il est également revenu sur la régularité de procédures de passation de marchés publics de la commune en soutenant que « son » cabinet aurait demandé des dossiers qui n’ont pas été mis à sa disposition et il en tire la conclusion d’une irrégularité des procédures. Il serait quand même d’un apport pour lui, de comprendre ou du moins d’apprendre, que la commune n’est pas une entreprise privée mais plutôt une institution publique qui n’est soumise qu’aux corps de contrôle de l’Etat. Comment un Maire sérieux, peut-il se permettre d’engager un cabinet privé dans des conditions totalement nébuleuses et vouloir donner à ce cabinet, l’accès à des documents administratifs ? la commune de Ziguinchor, de 2009 à nos jours a été l’une des communes les plus contrôlées par les organes étatiques habilités à cet effet (IGE, Cour des Comptes, ARMP etc.) et jamais une faute de gestion n’avait été reprochée.

Pire encore, à supposer même qu’on soit tenté de lui accepter son audit, comment peut-on comprendre que son cabinet foule aux pieds, les principes les plus élémentaires d’un rapport d’audit. Un rapport obéit impérativement à une procédure contradictoire. Ce cabinet n’a eu d’entretien ni avec le Maire sortant ni avec aucun des membres de l’équipe municipale sortante.

Il faut vraiment manquer de sérieux pour appeler une bande de copains dont personne ne sait sur quelle base ils ont été engagés, qui les paie, comment ils sont payés, et espérer disposer d’un rapport crédible. Comment un cabinet sérieux peut-il élaborer un rapport sur les finances de la commune sans interroger les services financiers de la commune ? arrêtons cette farce et allons à l’essentiel. Ziguinchor ne mérite pas ces jeux d’enfants. Comment peut-on une seule fois imaginer, que celui qui au jour de la passation de service, dit publiquement que « la passation de service entre lui et le maire sortant s’est très bien déroulée, que ce dernier avait répondu en toute transparence à toutes les questions qui lui ont été posées et a transmis tous les documents demandés », revenir aujourd’hui nous dire tout à fait le contraire de cela ? n’est-ce pas une volonté manifeste de manipulation ?

Concernant l’état civil, il soutient sans gêne, que le temps d’attente pour la délivrance d’un acte d’état civil était d’une heure et qu’il travail lui à ramener ce temps à un maximum de 15mn. C’est tout à fait le contraire. Sauf en cas de survenance de problèmes techniques imprévisibles, rares étaient les fois où un citoyen passait plus de 15mn à la mairie pour disposer d’une pièce d’état civil et cela, les Ziguinchorois peuvent le témoigner. C’est plutôt lui qui, ne maitrisant absolument rien du fonctionnement de l’état civil, a chamboulé complètement ce service en ne désignant que deux officiers d’état civil pour une population de plus de 300.000 habitants et en relevant le Directeur de l’état civil de ses fonctions pour le remplacer par quelqu’un qui au-delà des signatures courantes et de la saisie des actes, ne sait rien faire. Il suffit d’interroger les usagers du service de l’état civil pour savoir le nombre de demandes d’actes en souffrance dans ce service. Ce qui n’a jamais été le cas. Ce qui est d’ailleurs regrettable, c’est de l’entendre dire avec fierté, qu’il compte délocaliser les services de l’état civil à l’ancienne Mairie au seul motif que la fréquentation massive de la mairie par les populations crée une nuisance sonore qu’il ne supporte pas. Il oublie ou ignore que l’hôtel de ville dont il n’a même pas l’honnêteté de reconnaitre que c’est grâce au Maire sortant que Ziguinchor a disposé de ce joyau, est la première maison du citoyen. Cette fréquentation de l’institution municipale quelles qu’en soit les conséquences indirectes doit être renforcée et non éliminée. Le lien entre la mairie et les citoyens de la commune est sacré. Hélas, il veut transformer la maison des Ziguinchorois en un Palais où les entrées et les sorties sont filtrées et casser de ce fait la proximité entre les citoyens et l’institution municipale.

Même s’il est vrai que les Services Techniques Communaux de Ziguinchor font face à un déficit de matériels, il est tout de même faux de dire que ce service ne dispose absolument de rien. Depuis plus de trois ans, la commune prend en charge elle-même avec l’appui de l’UCG, la gestion des ordures ménagères. Deux camions de ramassage des ordures d’une capacité de 25 tonnes chacun sont disponibles à la voirie ainsi que tout le petit matériel qui va avec.

Sur la question relative à la gestion du foncier notamment les cas spécifiques du lotissement de DIABIR, on se demande vraiment comment un homme normal peut imaginer être plus intègre que l’ensemble des acteurs qui interviennent dans un processus de lotissement ? c’est à la limite insulter tout un peuple de dire que toi tu es intègre et honnête et que tout ceux sont en face de toi sont des personnes mauvaises. Au-delà des services techniques déconcentrés de l’Etat qui interviennent dans le processus, le dossier de lotissement doit avant transmission au ministère, être validé par la commission régionale de l’urbanisme présidée par le Gouverneur. Veut-il nous dire que tous les membres de cette commission ainsi que le Gouverneur sont des fossoyeurs ? Que le préfet qui approuve le procès-verbal d’attribution des parcelles est un malhonnête ? Veut-il nous dire que son oncle Maître Kaoussou Bodiang, Président de la commission domaniale pendant les deux mandats du Maire sortant et qui a conduit toutes les opérations foncières de la commune est aussi un malhonnête ? Non ! arrêtons cette manipulation malsaine et respectons-nous les uns et les autres.

Reconnaitre le mérite des autres est un signe de grandeur que lui il n’a pas.

Il parle de la gestion des ordures ménagères sans reconnaitre que le Maire sortant s’est battu pour doter Ziguinchor d’une unité de traitement des ordures dont les travaux ont démarré depuis plus de six mois et qu’il est lui-même aller visiter avec fierté à MAMATORO, il n’a même pas eu la décence de dire aux Ziguinchorois que le Maire sortant lui a laissé un portefeuille de projets chiffré à plus de cinq milliards, que le Maire sortant a trouvé un réseau routier de moins de 10 Km et lui a légué une ville dotée aujourd’hui de plus de 40 Km de voirie, que l’éclairage public de Ziguinchor est une question déjà réglée avec 1400 lampadaires solaires octroyés par l’Etat du Sénégal et 2000 lampes LEED achetées par commune, que Ziguinchor est grâce au maire sortant devenue une ville propre. Le bilan de Abdoulaye BALDE ne se discute pas, il se vit et les Ziguinchorois sont témoins de ses réalisations.

Parlant du curage des caniveaux, c’est archi faux de dire que c’est 80 millions qui sont consacrés à cette tâche, le montant des marchés de curage de la commune tourne entre 45 et 48 millions et comment peut-on imager que des marchés soient lancés sans un plan des canalisations ? les entreprises qui souscrivent au marché trouvent toujours dans le document d’appel d’offre le nombre de linéaire à curer et ce linéaire est établi à la base du circuit des canaux d’évacuation des eaux. Monsieur le Maire, il faut dire la vérité aux Ziguinchorois et arrêter tes farces.

Pour couronner le tout, celui qui nous avait vendu l’idée d’un Maire qui n’aurait pas besoin des moyens de l’Etat pour dérouler son « programme », s’adosse aujourd’hui sur les programmes de l’Etat pour mettre en œuvre son dit « programme ». Il dit avoir décidé d’annuler certains projets retenus par le Maire sortant dans le cadre du PACASEN tels que le ZIG CITY CENETER et ZIG RIVERA pour financer, dit-il, des projets de son choix. Il doit à ce niveau comprendre qu’une mairie n’a pas pour vocation de concurrencer les entreprises privées. Elle doit plutôt, aux cotés de l’Etat central, contribuer à la création des conditions d’attractivité de la ville pour encourager le secteur privé à investir dans le périmètre communal. Ziguinchor dispose d’une unité de fabrique de pavés installée au quartier KENIA, il existe également à Ziguinchor de nombreuses unités de fabriques de briques et le rôle de la commune serait d’encourager et d’encadrer ces entrepreneurs et non de les concurrencer.

C’est pour avoir compris sa mission de création des conditions d’attractivité de la ville que le Maire sortant avait pris l’option de poursuivre, dans le cadre du PACASEN, les efforts qu’il avait entamés depuis 2009. C’est cela qui explique le choix de ZIG CITY CENTER et de ZIG RIVERA entre autres projets de grande envergure que le Maire sortant avait décidé de réaliser et que lui-même a reconnu leur utilité.

Il doit comprendre que les Ziguinchorois ne l’attendent pas dans la réorientation des projets et des fonds qu’il a hérités de son prédécesseur, ils l’attendent plutôt dans la mise en œuvre de son « programme ». Qu’en est-il de la monnaie locale ? qu’en est-il des postes de santé à construire ? Les conducteurs de moto JAKARTA attendent la suppression de ce secteur de transport pour la création d’emplois à leur profit, les jeunes de Ziguinchor qu’il avait traités de fainéants attendent de lui qu’il leur donne de l’emploi pour lui prouver le contraire de ce qu’il croit, on l’attend dans la construction de nouvelles routes et non au baptême des routes qu’il n’a pas construites.

Pour terminer, il faut dire, que la différence entre les deux hommes se situe à un niveau très simple : le Maire sortant estime que s’il a bénéficié de la confiance des Ziguinchorois, c’est pour trouver des solutions à leurs difficultés pendant que le nouveau Maire quant à lui, dans son sommeil le plus profond, pense qu’il a été élu pour présenter aux Ziguinchorois leurs difficultés et leur demander de trouver eux-mêmes des solutions.

Lui qui dit avoir renoncé à son salaire de député ainsi qu’à son salaire de Maire, il doit dire aux Ziguinchorois avec quoi il vit, et d’où doit-il tirer les 10 millions de sa fameuse contribution à la cagnotte pour son fameux programme…

Ziguinchor le, 15 Mai 2022

Ibrahima BA

Secrétaire National Chargé des Elèves et Etudiants

De L’Union des Jeunes Centristes du Sénégal

UJEC