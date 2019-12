Il vient de nouveau de se fendre d’un post où la mauvaise foi et le mensonge se côtoient. Il s’agit, bien entendu, de Adama Gaye, prétendu journaliste et fossoyeur des principes de déontologie.

Met de l’eau dans ton vin, mon cher Adama, mercenaire de la plume.

Il faut dire au Monsieur à l’esprit d’entonnoir que Mouhamadou Makhtar Cissé (MMC) est un soldat au service de sa nation qui, de la douane à la SENELEC, aujourd’hui, ministre du pétrole et des énergies, a su relever tous les défis et accomplir ses missions avec honneur et compétence.

Adama Gaye, lui, incarne parfaitement ce manipulateur qui passe son temps à violer les principes déontologiques.

Ce folliculaire n’a aucune autorité ni morale ni simplement professionnelle. Il est aux aguets, réagit à tout bout de champ, parfois en relayant les mauvais augures.

Mon cher Adama, le journalisme s’exerce dans la lucidité.

Aussi, il faut rappeler à notre porte-plume du mensonge, affabulateur plutôt que journaliste, que Mouhamadou Makhtar Cissé est un travailleur de l’ombre qui fait la fierté de chaque Sénégalais, mise à part ses détracteurs, bien évidemment, dont lui.

Plus important encore, il faut apprendre à ce scribouilleur en manque de sensation que le journalisme consiste à informer juste et vrai, non de colporter la médisance.

Mon cher Adama, continue d’incarner le rôle du crapaud, MMC demeure la colombe blanche.

MMC est objet d’injures, d’accusations gratuites et calomnieuses, armes des faibles d’esprit et des ethnocentriques indécrottables. Heureusement qu’il est de ceux qu’aucune injure, aucune accusation calomnieuse n’ébranle, qu’il n’est intéressés que par le travail et le devenir meilleur des sénégalais : « le chien aboie, la caravane passe ».

C’est dire que certains détracteurs–des vrais mercenaires de la plume– qui, au lieu d’opposer des faits vérifiables aux faits vérifiables, se ridiculisent dans des ragots de rue et perdent vraiment leur temps et leur crédibilité, s’il en eurent un jour.

Certes, il est vrai que la critique est aisée et l’art est difficile, surtout pour les cancres. Mais nous posons, malgré tout, ces question : pourquoi il faut toujours s’attaquer aux honorables citoyens? Ces attaques sont elles commanditées?

Tu perds ton encre et salive, si tu crois pouvoir distraire les sénégalais avec tes âneries ; tu te fatigue parce qu’il est travailleur et inébranlable.

Surtout que tout le monde sait que le mensonge est le sport favori de certains journalistes de ton genre.

Il est vrai aussi que nous avons à faire parfois à des cerveaux malades !!! Ceux-là ne méritent que le mépris et la pitié.

Enfin, aussi, malencontreuse et pathétique quelle puisse l’être, ta haine viscérale continue son bonhomme de chemin. On peut la remarquer dans tes comportements.

LA PENSÉE JUSTE, LA PAROLE VRAIE, L’ACTE SENSÉ.