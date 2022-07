Les plus gros mensonges de Sonko…dévoilés dans une vidéo

Ousmane Sonko est un fieffé menteur. « Il ment comme il respire » dirait l’ivoirien du côté de la Lagune Ebrié. Et c’est sur la base de plusieurs éléments comparés qu’une déduction est faite : le leader du Pastef ne tient toujours pas le même langage ; il change au gré du vent et ne raconte pas les mêmes choses. Un jour, il dit qu’il connaît des chefs d’États et un autre jour il dit qu’il ne connaît aucun chef d’État. Des internautes ont fait un montage extraordinaire sur les divagations de Sonko.

Ousmane Sonko est un gros menteur, et il ne le cache guère. Il a la réputation d’un mythomane. Ce n’est pas pour rien que Thierno Bocoum, une des figures de l’opposition au Sénégal, et membre de la coalition Aar Sénégal qui brigue le suffrage des Sénégalais à l’occasion de ces élections législatives, a déclaré de lui : « Cette déclaration révèle le caractère tortueux d’un homme qui fait de la manipulation et du mensonge des armes politiciennes ».

Thierno Bocoum répond ainsi à Ousmane Sonko qui a déclaré que Yewwi Askan Wi est la seule coalition de l’opposition présente à ces élections législatives du 31 juillet prochain, les autres sont des montages du Président Macky Sall. Un gros mensonge qui montre que Ousmane Sonko ne se fixe aucune limite. Et Thierno Bocoum qui a longtemps partagé avec Ousmane Sonko le terrain de la lutte contre le régime du Président Macky Sall, ne pouvait manquer de lui rabattre le caquet…

Les internautes ne sont pas dupes. Las des mensonges que ne cesse de débiter Ousmane Sonko, ils ont monté cette vidéo où le leader du PASTEF est pris en flagrant délit de mensonge. Dire que ce ne sont pas tous les mensonges de Ousmane Sonko qui sont contenus dans cette vidéo. Ce n’est qu’une partie. Ousmane Sonko est un homme capable de voir des étoiles quand le soleil est au zénith…Regardez ce montage vidéo…

Les Sénégalais sont toujours intrigués de voir la manière dans laquelle Ousmane Sonko s’implique dans le dossier Tahirou Ndiaye, son ancien collègue des Impôts et Domaines qui a fait l’objet d’un jugement et d’une condamnation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). Alors que le dossier est en instance, Ousmane Sonko décide d’intervenir. Il passe par le biais d’un proche de Mansour Faye pour obtenir une audience auprès de ce dernier.

A l’époque Mansour Faye était à la tête de la Délégation générale à la solidarité nationale. C’est en suppliant que Ousmane Sonko obtient une audience auprès de Mansour Faye qu’il supplie d’intervenir auprès du Chef de l’Etat Macky Sall pour que Tahirou Ndiaye ne soit pas condamné. Quels sont les liens entre les deux hommes au point de voir Ousmane Sonko se démener comme un diable pour empêcher à Tahirou Sarr une condamnation par la CREI ?

Toujours est-il que c’est au milieu d’une vive polémique entre Mansour Faye et Ousmane Sonko que cette affaire fut révélée. Ousmane Sonko dément avoir supplié Mansour Faye pour avoir une audience auprès de lui. Il sert une autre version aux Sénégalais. Seulement, il est contredit par l’existence d’une vidéo où l’on entend sa voix supplier son interlocuteur de lui obtenir cette audience.

Dans l’affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko s’est présenté pendant plusieurs fois pour servir des versions vite démenties. Mais, à chaque fois qu’il est démenti, Ousmane Sonko revient toujours à la charge pour servir une nouvelle version. Il ne se lasse jamais de diffuser des contrevérités. Quand, ça lui convient, Ousmane Sonko a l’habitude de s’en prendre aux Chefs d’Etat de la sous-région. Il les traite même en montrant le mépris qu’il affiche vis-à-vis d’eux. Parfois, c’est ce même Ousmane Sonko pourtant qui revendique les bonnes relations qu’il entretient avec ces mêmes Chefs d’Etat. Voir cette vidéo de El Hadji Diouf sur les mensopnges de Sonko…

La Rédaction de xibaaru