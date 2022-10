Les prix du mil, maïs et niébé prennent l’ascenseur

Après le Conseil national de la consommation sous l’ancien ministre du Commerce Aminata Asome Diatta et à l’issue du Conseil présidentiel sur la cherté de la vie, organisé par le nouveau gouvernement, certaines organisations consuméristes ont émis l’idée de la promotion du retour au consommer local, en plus des mesures étatiques annoncées pour contenir la hausse «généralisée» des prix des denrées et autres produits et biens, due principalement à des facteurs exogènes. Seulement, il se trouve qu’actuellement sur le marché, les denrées et produits locaux coûtent plus chers que ceux importés et dont certains sont pourtant soumis à une double taxe parfois.

A titre d’exemple, le mil est passé de 250 – 300 FCFA à 650 FCFA le kilogramme (kg) ; donc plus cher que le riz (400 à 500 FCFA le kg). Le kg de maïs qui était vendu à 250 FCFA est à au moins 400 FCFA actuellement. Et le niébé s’échange entre 1400 et 1500 FCFA le kg ; «il est hors de portée» de googoorlu. Pour ne citer que ceux-là ; les liste des produits ayant pris l’ascenseur étant longue : gaines d’arachide à 1200 le kg, bissap à 1800 ou 2000 FCFA, c’est selon, le pot (de 2kg de tomate) qui jadis coûtait 600 FCFA… Or ces produits, notamment le mil, le maïs, le niébé, nécessitent un double travail, avec des frais supplémentaires (moulin à mil), avant d’obtenir un plat prêt pour la consommation, contrairement au riz, se plaignent des ménagères. Et de relever que le riz local est presque introuvable, à l’exception de quelques points dédiés et des grandes surfaces.

Conséquence, en plus de nombreux ménages qui annoncent déjà mettre une croix sur la préparation de mets à base de ces denrées pourtant cultivées ici au Sénégal, sauf pour des événements exceptionnels, mère «thiéré» (la vendeuse de couscous), mère «fondé», mère «thiakry/lakh» (appellations de vendeuses bouillies de mil/maïs) ne savent plus à quel saint se vouer. Et les jeunes «goorgoorlu» qui se contentaient de 100 FCFA «thiéré» plus du lait (ou du lait caillé) ou 100 FCFA «fondé» ou «lakh» ou «thiakry» pour le diner sont obligés de casquer double pour manger le soir. Lire la suite en cliquant ICI