Les réformes judiciaires du régime de Diomaye à l’épreuve des «arrestations politiques»

L’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal a suscité un souffle d’espoir, portant la promesse d’une nouvelle ère de gouvernance axée sur la rupture et des réformes profondes. Parmi les chantiers prioritaires de cette administration figure en bonne place la réforme du système judiciaire, dont l’ambition affichée est de restaurer la confiance dans les institutions et de consolider l’État de droit. Cependant, cette dynamique réformatrice se déroule dans un contexte particulier, marqué par une série d’arrestations de personnalités politiques, de journalistes et de chroniqueurs, soulevant des interrogations sur l’équilibre entre la volonté de changement et le respect des libertés fondamentales.

Dès son investiture, le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement ont clairement manifesté leur intention de s’attaquer aux dysfonctionnements perçus du système judiciaire. Les objectifs énoncés incluent le renforcement de l’indépendance de la magistrature, la lutte implacable contre la corruption, l’amélioration significative de l’accès à la justice pour tous les citoyens, ainsi que la modernisation du cadre législatif existant. Ces réformes, si elles sont menées avec rigueur et équité, ont le potentiel de transformer durablement la gouvernance sénégalaise en érigeant une justice forte et impartiale, pilier essentiel de toute démocratie.

L’une des premières choses que le président a fait est d’organiser des assises de la Justice. 376 participants, des magistrats, des avocats, mais aussi des membres de la société civile et des professeurs d’université, ont planché pendant cinq jours sur les améliorations à apporter au secteur de la Justice. Depuis lors, les acteurs attendent la concrétisation des conclusions de ces assises.

Cependant, l’ombre des récentes arrestations plane sur ces ambitions de réformer le bon fonctionnement de la Justice. Plusieurs figures de l’opposition politique, des journalistes reconnus pour leur ligne éditoriale critique et des chroniqueurs influents ont été interpellés, parfois pour des motifs perçus comme directement liés à leurs prises de position. Moustapha Diakhaté est le dernier à faire les frais de ses prises de position.

Ces détentions, souvent médiatisées, nourrissent un débat public intense et soulèvent de vives inquiétudes quant au respect de l’espace démocratique et des libertés individuelles. La liberté d’expression et celle de la presse sont au cœur des préoccupations. Les arrestations de journalistes et de chroniqueurs peuvent, en effet, créer un climat d’autocensure délétère et entraver la capacité des médias à jouer leur rôle fondamental de contre-pouvoir dans une démocratie.

De même, la détention d’hommes politiques, surtout lorsqu’ils représentent des voix dissonantes, est susceptible d’être interprétée comme une tentative de museler l’opposition et de restreindre le débat démocratique pluriel. Bien que le gouvernement insiste sur l’indépendance de la justice dans la gestion de ces dossiers, la concomitance des arrestations et le profil des personnes visées peuvent alimenter des doutes légitimes sur une éventuelle instrumentalisation du système judiciaire à des fins politiques.

Cette perception, si elle venait à s’ancrer dans l’opinion publique, risquerait de saper la confiance que les réformes judiciaires visent précisément à restaurer, compromettant ainsi leurs objectifs à long terme. Pour que les réformes judiciaires portent pleinement leurs fruits et renforcent la bonne gouvernance, il est impératif que le regime du président Bassirou Diomaye Faye démontre son engagement indéfectible envers les principes de l’État de droit. La transparence absolue dans les procédures judiciaires, le respect scrupuleux des garanties d’un procès équitable et une communication claire et détaillée sur les motifs des arrestations seront des éléments cruciaux pour dissiper les inquiétudes et consolider la légitimité de sa gouvernance.

Diomaye se trouve donc face à un défi majeur : concilier l’impérieuse nécessité de réformes structurelles profondes avec l’exigence tout aussi fondamentale du respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme. C’est de cette capacité à maintenir cet équilibre délicat que dépendra, en grande partie, la consolidation d’une démocratie sénégalaise robuste et d’un système judiciaire crédible.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn