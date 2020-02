Peut-être avez-vous déjà vous-même consulté un sexologue ? De plus en plus sollicités, ces médecins et psychologues du couple et du sexe sont amenés à traiter différents types de problèmes que peuvent rencontrer les couples tout au long de leurs relations. Des sexologues ont accepté de parler des problèmes les plus souvent évoqués dans leurs cabinets par leurs patients.

Voici donc les 9 problèmes les plus courants :

1- La différence de libido avec son / sa partenaire : souvent, la bonne entente sexuelle et un appétit sexuel commun révèlent une certaine harmonie dans le couple. Du moins au lit. Mais parfois, la fatigue, le stress etc…font que l’un des deux a moins envie…cela peut frustrer l’autre qui se demande pourquoi il / elle n’a plus envie de lui / elle. C’est juste une question de « calage » et de moment !

2- L’addiction au sexe : beaucoup de personnes avouent évacuer leur stress en se réfugiant dans le sexe et en ayant des pratiques extrêmes.

3- Le manque de temps pour faire l’amour : entre le travail, les enfants, les devoirs, le ménage bref…une vie professionnelle bien remplie et un quotidien à gérer…après tout ça pas facile de trouver l’énergie pour une folle partie de jambes en l’air

4- Les problèmes d’érection : idem encore une fois, le stress, les problèmes d’argent, de travail etc…expliquent que beaucoup d’hommes consultent pour des difficultés à avoir une érection

5- La maladie : un sujet délicat…pas facile de garder une libido de jeune homme / jeune femme lorsque la maladie a envahi le corps. Certains traitements pour les cancers par exemple ont également un impact hormonale fort qui explique une baisse du désir. Il faut prendre le temps et essayer de…S’amuser autrement en duo.

6- Les rapports douloureux. Dans certains couples, les rapports peuvent devenir douloureux pour la femme. S’il n’existe pas forcément une origine gynécologique à cela, c’est peut-être que quelque chose va mal dans le couple et se manifeste par la douleur. Comme un refus d’accueillir son partenaire en soi

7- La diminution du nombre de rapports : Le temps qui passe, le quotidien etc… Beaucoup d’éléments peuvent expliquer qu’un couple soit moins fougueux qu’au début

8- Le manque d’intimité affective : tout simplement savoir ce qui convient à son couple sans se fier aux images données du sexe dans la société. La vie n’est pas un film X, il est difficile pour certains couples de ne pas être dans la performance mais d’être vraiment à l’écoute des corps et des envies.

9- L’infidélité : sous toutes ses formes, l’infidélité a un impact sur la sexualité dans le couple. Cela peut-être une épreuve compliquée à surmonter qui va nécessiter du temps pour regagner la confiance de l’autre sous la couette aussi.

N’hésitez donc pas vous aussi à consulter si vous avez des soucis ! Ceux-là ou d’autres ! Il ne faut pas avoir honte, ces spécialistes que sont les sexologues sont là pour vous aider à retrouver une sexualité épanouie !