Pourquoi se laver tous les jours est…très dangereux

Vous doucher tous les jours est pire que ne pas vous laver du tout : découvrez pourquoi !

Eh oui, vous avez bien compris. Se doucher ne serait pas forcément synonyme de propreté. Explication dans cet article.

Ne pas se doucher tous les jours : pourquoi ce ne serait pas si sale ?

La peau humaine est composée d’une flore cutanée parsemée de petites bactéries minuscules qui se reproduisent en permanence. Et comme tout, dans le corps humain, elle a une utilité positive. Les germes, qui la composent, combattent les infections et permettent de maintenir une peau seine.

Les bactéries sont plus ou moins bonnes, certaines sont donc responsables de la mauvaise odeur corporelle qu’on ressent à certains moments.

Prendre une douche va bien entendu éliminer ces bactéries. Mais elles sont tenaces et prolifèrent très rapidement après. De plus, votre peau est particulièrement déstabilisée par l’utilisation du savon, ce qui a pour conséquence la réapparition en premier des mauvaises bactéries responsables de la mauvaise odeur.

Vous sentirez donc rapidement mauvais après une douche. Donc vous allez vous doucher plus fréquemment, mettre une tonne de déodorant, de parfum, etc… Un véritable cercle vicieux qui vous coutera cher et fera de vous un plus gros pollueur.

Si vous arrêtez de vous doucher, votre peau va retrouver son équilibre naturel, et les méchantes bactéries provoquant la mauvaise odeur ne seront plus les grandes gagnantes. Etonnement, vous sentirez meilleur.

La douche quotidienne est à bannir

Sans pour autant arrêter totalement de se doucher, l’important est de réduire progressivement ses douches.

En effet, déjà commencer par prendre des douches sans produits lavants : savons, shampoings, crème, démêlant. Seulement se rincer. Puis espacer les douches de 2 ou 3 jours pour essayer d’atteindre le plus de jours possibles.

Car la peau aura besoin d’un temps pour retrouver son équilibre naturel : il faut laisser les glandes sébacées et les bactéries se réadapter au terrain. Résultat : votre peau ne sera ni trop sèche, ni trop grasse, vous ne sentirez pas mauvais et elle sera parfaitement régulée et adaptée à vos besoins.

En plus, ce n’est pas si compliqué. La seule chose est de se confiner pendant les premiers jours d’arrêt, le temps de laisser votre peau faire son travail et après vous pourrez vaguer à vos occupations habituelles comme si de rien n’était.