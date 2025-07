Les ténors de l’opposition absents…les jeunes résistent face au Pastef

Le paysage politique sénégalais, traditionnellement animé par des figures emblématiques, connaît une transformation notable sous le régime du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Alors que des ténors comme Idrissa Seck, Amadou Ba et Karim Wade se font étonnamment discrets dans les débats publics, une nouvelle génération de jeunes acteurs monte en puissance, posant la question de l’évolution des dynamiques politiques nationales. Ils ont décidé de résiter face à un parti qui bénéficie toujours de la sympathie des jeunes.

Le silence d’Idrissa Seck, figure respectée de l’opposition et ancien Premier ministre, est particulièrement frappante. Habitué des tribunes et des analyses incisives, son silence relatif dans le tumulte politique actuel laisse un vide perçu par nombre d’observateurs. Sa voix, autrefois incontournable pour jauger l’état de l’opposition et les perspectives de dialogue, semble s’être estompée, interrogeant les stratégies des anciens leaders face à un pouvoir nouvellement installé. Un pouvoir de plus en plus critiquée par une partie de la nouvelle opposition.

De même, Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat malheureux à la dernière présidentielle, se maintient en retrait. Après une campagne électorale intense, sa posture actuelle est celle d’une discrétion, voire d’une absence médiatique notable. Cette retenue soulève des interrogations sur la période de latence que s’accordent les figures majeures de l’ancien régime, et sur leur stratégie future face à l’hégémonie de Pastef.

Quant à Karim Wade, longtemps perçu comme un acteur central de l’échiquier politique et figure de proue du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), sa discrétion est également patente. Malgré son influence supposée au sein de sa formation, sa contribution aux débats publics se fait rare, laissant entrevoir une possible réorganisation interne de l’opposition ou une période d’observation avant une potentielle réémergence.

Parallèlement à cette éclipse des ténors, on assiste à une offensive remarquée de jeunes voix qui s’imposent progressivement dans l’arène publique. Des personnalités comme Hamidou Anne, Pape Malick Ndour et Thierno Bocoum, entre autres, occupent de plus en plus l’espace médiatique et intellectuel. Leur dynamisme, leurs analyses souvent percutantes et leur capacité à mobiliser une base jeune et engagée, redessinent les contours du débat politique.

Ces jeunes acteurs, porteurs de nouvelles idées et d’une énergie rafraîchissante, n’hésitent pas à interpeller le pouvoir en place, à proposer des alternatives et à animer des discussions souvent plus directes et moins empreintes des codes de l’ancienne politique. Leur émergence est un signe indéniable d’un renouvellement générationnel et d’une volonté d’occuper le terrain laissé vacant par les figures plus établies.

Cette configuration unique, marquée par le silence des anciens et l’audace des nouveaux, interroge l’avenir du débat politique sénégalais. Le régime de Pastef semble devoir composer avec une opposition moins structurée autour de ses figures traditionnelles, mais potentiellement plus diffuse et animée par des voix jeunes et engagées, rendant le jeu politique moins prévisible et plus dynamique.

En définitive, le paysage politique sénégalais est en pleine mutation. L’absence des ténors comme Idrissa Seck, Amadou Ba et Karim Wade, combinée à l’ascension fulgurante de jeunes comme Hamidou Anne, Pape Malick Ndour et Thierno Bocoum, préfigure une ère nouvelle où les cartes sont redistribuées et où l’influence se gagne désormais sur de nouveaux terrains, promettant un débat politique renouvelé et, à bien des égards, imprévisible.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn