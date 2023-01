Les universitaires républicains condamnent l’appel à la violence de Sonko

Le réseau des universitaires républicains (RUR) s’est exprimé sur la situation économique, politique et sociale du pays. Dans un communiqué, les camarades e Moussa Baldé ont condamné les appels à la violence notés ces derniers temps lors de rassemblements politiques du PASTEF. « Conscient du contexte sous-régional marqué par la propagation du terrorisme, le RUR appelle tous les responsables politiques à un sens élevé des responsabilités et d’esprit républicain et invite la justice à jouer toute sa partition avec fermeté et impartialité », écrit le communiqué.

Par ailleurs, le RUR a partagé la décision du bureau de l’Assemblée nationale d’exclure madame Aminata Touré, après un constat d’une démission de fait de son parti politique. Cette décision, selon lui, est conforme à la Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée, qui stipule qu’ « un député qui quitte son parti est automatiquement déchu de son mandat ».

S’agissant de la tenue de la deuxième édition du sommet mondial africain sur l’agriculture « Nourrir l’Afrique », sur la thématique : « souveraineté alimentaire et résilience (Dakar 2) », du 25 au 27 janvier, le RUR soutient qu’il s’agit d’une occasion pour le président de la République Macky SALL, d’exposer la vision, les grandes avancées et les perspectives heureuses du Sénégal dans le domaine agricole. Pour le Chef de l’État, l’agriculture est un levier essentiel pour l’indépendance et l’émergence de l’Afrique.

Le RUR se réjouit du leadership reconnu du Président Macky SALL dans ce domaine crucial de l’autosuffisance alimentaire. La tenue de ce sommet dans un contexte de crise est une occasion pour sensibiliser sur la nécessité pour l’Afrique, qui dispose d’importantes potentialités (terres arables disponibles, eau suffisante, et dynamique jeunesse …) de réduire la dépendance extérieure en matière de produits agricoles. Pour gagner ce pari, le Président de la République préconise, entre autres mesures, de : renforcer la recherche, la formation et l’encadrement dans le domaine agricole, mettre l’accent sur les capacités de transformation agricole, gagner le pari de la maitrise de l’eau et protéger les petits producteurs, tenants de l’agriculture familiale.

Par ailleurs le RUR félicite le chef de l’État pour la tenue de la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, occasion pour lui, de renouveler son soutien à la Magistrature, pilier essentiel de notre démocratie. Toutefois, le RUR félicite l’État du Sénégal pour les mesure prises pour le renforcement de la sécurité routière et invite les différents acteurs (transporteurs, chauffeurs, forces de défense et de sécurité) aux respects stricts de ces mesures pour le bien des usagers. Pour finir, le RUR présente ses condoléances émues aux familles éplorées et souhaite un bon rétablissement aux blessés.