Les universités privées contre attaque… »L’Etat n’a pas les moyens, il n’a qu’à trouver d’autres solutions »

D’après Jean Marie Sène celui qui n’est pas capable de payer 2017-2018 et 2018-2019, comment il peut prendre des engagements pour payer les frais scolaires des bacheliers de 2019. « Nous avons dit, non. Il faut savoir faire un break, s’arrêter et évaluer. L’Etat n’a pas les moyens, il n’a qu’à trouver d’autres solutions. Cela ne nous cause aucun problème. Puisque, nous existons depuis 20 ans », a laché Jean Marie Sène sur les ondes de la Rfm.