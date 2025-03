Les vérités de Modou Lo aux lutteurs Pokola et Niang Ballo

Les lutteurs Pokola et Niang Ballo seront jugés, respectivement, ces lundi et mardi. Le premier est poursuivi pour outrage à agent tandis que le second répondra, en plus du même délit, des faits de rébellion, mise en danger de la vie d’autrui et tentative de meurtre. Ce dernier a été cueilli alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour l’Espagne. Réagissant à ces deux affaires dans des propositions de reprises par Record, Modou Lô prie pour que les mis en cause recouvrent la liberté. Il n’écarte pas de prendre un avocat pour son poulain (Niang Ballo).

Malgré son soutien, le Roi des arènes n’a pas manqué d’asséner ses quatre vérités aux deux lutteurs. «Après cela, embraye-t-il, ils doivent revoir leur comportement. Ils ont les projecteurs braqués sur eux, donc ils doivent faire attention à leurs faits et gestes. Ils sont des ambassadeurs dans leurs quartiers respectifs. Leur rôle, c’est de remettre les autres sur la bonne voie puisqu’ils sont des références. Ils doivent servir d’exemple. Ils ne doivent pas se permettre certains écarts.»

Modou Lô, dans des propos repris par Seneweb, d’ajouter : « La lutte fait l’objet de beaucoup de critiques et ils ne doivent pas donner raison aux pourfendeurs de notre sport. […] Ils doivent même se départir de toute personne qui les mène vers le mauvais chemin.»