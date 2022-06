L’étonnante solitude du président Macky Sall

Les évènements actuels en cours au Sénégal montrent une surprenante solitude du Président MACKY SALL , face à l’adversité , comme si il n’existe rien autour de lui pour le défendre et faire face aux adversaires de l’opposition qui utilisent tous les moyens à leurs dispositions pour atteindre leurs objectifs. De Dakar, jusque dans les régions en passant par les pays d’accueils des diasporas sénégalaises, c’est un silence radio, comme si le Président de la république, n’a pas de partisans.

Et pourtant il a sa coalition pléthorique de BENNO BOKK YAAKKAR, son parti de l’APR et ses nombreuses DSE des diasporas sénégalaises, ses mouvements de soutiens jadis aux très grands vacarmes , ses coalisations sous-jacentes qui coaniment avec BENNOO la majorité présidentielle, sa propre coalition fondatrice de Macky 2012, ses énormes réseaux de transhumants qui gravitent autour de lui .

Que se passe- t-il alors pour que cette force plurielle soit aphone et complètement subjuguée par les forces adverses de l’opposition radicale dont les rapports de forces avec le camp présidentiel devraient âtre normalement asymétriques en terme de mobilisation et de défense du bilan du Président de la république.

Pire, nous constatons dans les médias et dans les réseaux sociaux à des sorties étonnantes de militants se réclament BBY qui naguère, étaient dans les affaires, les sauces et les privilèges et qui continuent de l’être d’ailleurs, avec des analyses qui ressemblent à s’y méprendre à des fuites en avant préparant des retournements de vestes à moyen terme , ou pernicieusement en mettant en avant leurs utilités par voie de chantage.

Même s’il y a des parts de vérité dans les critiques qu’ils font, il devrait y avoir de la décence dans la forme et dans la manière de dire, dès lors qu’il semble qu’il n’ont des difficultés à accéder au Président de la république contrairement à d’autres, qui tout en étant dans la majorité présidentielle ,n’ont subi que mépris et marginalisation.

Cette attitude condamnable à bien des égards, pose le problème de la sincérité du compagnonnage et de La solidarité face à l’adversité politique même dans les temps difficiles pendant lesquels le corps pluriel partisan devrait être autour du président de la république et le défendre.

C’est comme si le Président de la république, n’a pas de cadres , d’intellectuels suffisamment outillés pour affronter sur les plateaux de télévisions et dans les réseaux sociaux. Face à cette déferlante les partisans du présidents sont muets , stupéfaits , comme si seuls leurs intérêts personnels les intéresse.

Nous ne cautionnons aucunement à KISAL SENEGAL, les manquements constatés à l’exercice des libertés publiques , mais nous rejetons avec force et conviction toutes formes de stratégies et de tentatives de déstabilisation des institutions de la république pour des raisons qui sont autres que la conquête apaisée et démocratique du pouvoir politique

Nous estimons que nos camarades de la majorité présidentielle, doivent épargner le président de ces ingratitudes comportementales qui annoncent des perspectives de lâchages programmées au cas où.

Nous estimons que la manière d’être de madame AMINATA TOURE en politique est à méditer, car quel que soit les soubresauts en politique qu’elle a subi, elle a montré qu’elle pouvait être digne et que son soutien public n’a jamais fait défaut au Président de la République.

Et KISAL SENEGAAL ne sera pas en reste pour être résolument au côté du Président de la République pour faire face aux agissements de l’opposition radicale, dont l’attitude antirépublicaine n’est pas porteuse d’avenir et d’espoir pour le peuple sénégalais.

En politique, surtout dans l’exercice du pouvoir, il y a et il y aura toujours des hauts et des bas, de

Périodes de disettes plus ou moins longues si on a goûté aux délices et aux privilèges, et même des trahisons et absences de considérations, malgré des engagements tenus, mais non respectés

Et KISAL SENEGAAL en sait quelque chose. Mais notre choix est d’être au côté du Président de la république et pas ailleurs. Car , nous sommes copropriétaires de son bilan

HAMADY BAILA DIA

Président de la fédération KISAL SENEGAAL FRANCE