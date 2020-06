L’homme d’Affaires Tahirou Sarr fait des précisions sur des brûlots

La cellule de communication de l’homme d’affaires Tahirou Sarr tient à apporter la précision suivante : Son nom est confondu avec un certain Tahirou Sarr basé en France qui se fend de communiqués pour tirer à vue sur le régime.

Tahirou Sarr, précise qu’il n’est mêlé ni de près ni de loin, à ces sorties de l’autre Tahirou dont le nom est confondu avec le sien.

A signaler que Tahirou Sarr ne parle jamais dans les médias, n’apparaît en public. Discret, Tahirou Sarr s’inscrit dans des actions de portée hautement sociale et humanitaire. Son entreprise est un modèle de rentabilité économique et de générosité sociale. Pour preuve, l’empathie, le devoir patriotique et la conscience citoyenne ont fait réagir l’homme d’affaire Tahirou Sarr, qui a offert 1 milliard de francs CFA au fonds d’appui de la Force Covid-19. Les Sénégalais dans leur immense majorité, y compris le président de la république, ont fait chorus pour saluer cet élan de générosité de l’entrepreneur sénégalais. Ce que tout citoyen et responsables doivent saluer et encourager. Un geste noble de Tahirou Sarr qui fait la fierté nationale.