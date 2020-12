L’homme marié emmène sa maîtresse à l’hôtel…elle meurt lors des ébats

Au Nigeria, une dame est morte lors des ébats… Son compagnon mis aux arrêts

La police Nigériane a arrêté un homme marié à Lagos. Ce dernier est suspecté d’avoir donné la mort à sa maîtresse qui s’est éteinte lors d’un ébat s3xuel entre les deux.

Babajide Akeem Salako âgé de 36 ans a été mis aux arrêts le mardi 1er décembre 2020 pour avoir tué sa femme lors d’une partie de » jambes en l’air « . Celui-ci clame quand même son innocence.

« Je suis marié et elle était ma petite amie… Nous sommes partis à l’hôtel Bedwell où j’ai couché avec elle, quand elle a eu le souffle coupé et des vomissements. J’avais peur, j’ai réussi à nettoyer la chambre et à m’habiller rapidement, car j’étais en boxer et en T-shirt et plus tard, je me suis enfui ».

L’affaire est désormais aux mains du Département d’État des enquêtes criminelles {SCID}. L’homme peut être inculpé pour meurtre.