Libération de Cheikh Oumar Diagne : Le Colicod défie les autorités

Le Collectif colicod dénonce l’attitude du préfet à vouloir confisquer le droit fondamental de manifester des CITOYENS Sénégalais, notre marche pacifique prévue ce Vendredi à 15h du rond du COUD au rond-point Poste Medina pour exiger la libération de l’otage politique , le Professeur Cheikh Oumar Diagne reste maintenue malgré la violation flagrante de la loi par le préfet.

Pour rappel ce dernier est arrêté et placé sous mandat de dépôt pour diffamation et injures suite à une plainte du sieur Djibril war. Et nous savons tous, l’engagement et le combat que mène Cheikh Oumar Diagne contre l’homosexualité, et sa détermination à alerter la population sur certains dangers sociaux, économiques et politiques qui touchent notre cher Sénégal et dérange nos autorités.

Le Collectif tient à dire au peuple sénégalais qu’il mène un combat de principe et ne se limite pas seulement à la libération de Cheikh Oumar Diagne, notre objectif est de dénoncer l’injustice et les arrestations arbitraires dont beaucoup de sénégalais sont victimes.

Prenons l’exemple de ces cas suivants :

– Mame Birane Mbengue, Président du Parti Rénovateur Progressiste PRP/Yeesal et, par ailleurs coordonnateur du collectif des jeunes de TANK (Yoff – Ngor – Ouakam), placé sous mandat de dépôt depuis plus de (2) deux mois pour avoir dénoncé un litige foncier, et il a été inculpé, arrêté et accusé de participation à une manifestation interdite de saccages de biens appartenant à l’Etat …

– Le cas de l’activiste Alé Thiam plus connu sous le nom de Gas El Salvador qui est en détention car selon les informations de son avocat Me Abatalib Gueye, l’activiste est poursuivi pour diffamation, injures et mises en danger de la famille du Maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye; des accusations si banales pour attenter facilement aux libertés individuelles.

Par-là, nous pensons qu’il y a une réelle volonté politique d’éliminer toute personne qui dénonce l’injustice .

Notre grande offensive pour la libération des sénégalais victimes d’injustice reste maintenue.

• Vendredi 13 Mai : Marche Pacifique du Rond-point COUD au Rond-point Poste Medina

• Vendredi 20 Mai : Marche Pacifique du Rond-point Poste Medina à la MAC de Reubeuss

•Vendredi 27 Mai : Sit-in à la Place de l’Indépendance

Le COLICOD