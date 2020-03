Lieutenant Ndiassé Dioum : « Nous ne sommes pas là pour justifier ces violences… »

Invité de l’émission Yewuleen, le Lieutenant Ndiassé Dioum, est revenu sur les « abus » notés hier soir. « Nous avons pris toutes les dispositions et nous espérons mieux aujourd’hui. Tous, ensemble, nous allons faire le travail. Nous ne sommes pas là pour justifier ces violences. Les autorités ont pris les dispositions en conformité avec la loi et nous devons tous les respecter. Mais sachez que dans le travail, nos communiquons avec nos hommes sur le terrain pour mener à bien la mission » a-t-il déclaré, assurant, par ailleurs, que les autorités font le nécessaire.

En outre, il s’est réjoui de cette mesure qui a été respectée par « l’écrasante majorité de la population ».

« On peut dire qu’à 95%, les Sénégalais ont respecté le couvre-feu. Toutefois, il y a eu quelques dysfonctionnements parce que c’était les premiers jours et cela est d’ailleurs très normal. Certains ont eu des problèmes de transport, d’autres ont fait fi de la loi et voici les conséquences ».

Pour rappel, la police a réprimé, hier, mardi, les récalcitrants, lors du premier jour du couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin.