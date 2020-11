L’on se croirait dans un autre pays et pourtant on est au Sénégal et précisément à Médina Baye. Les images de cette école sont vraiment insoutenables. Des toilettes en mauvaises état, des bancs délabrés tels est le décor dans cet établissement scolaire où le Président Macky Sall est sorti vainqueur à toutes les élections. Le Chef de l’Etat est interpellé pour remédier à cette situation qui est un danger pour la santé des élèves qui y sont.