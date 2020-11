Nommé Conseiller…Ansoumana Dione demande des moyens de travail à Diouf Sarr

Nommé Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le 12 mai 2020, Ansoumana DIONE n’a reçu qu’un ordinateur portable comme outil de travail. Pour accomplir correctement sa fonction, il a droit à un Bureau, un véhicule, entre autres, au même titre que les autres responsables dudit Département. Pour rappel, le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) a présenté sa démission au Ministre Abdoulaye DIOUF SARR qui n’a pas voulu se séparer de son nouveau collaborateur, vu ses compétences dans le domaine de la Santé et de l’Action Sociale.

Pour toutes ces raisons, Ansoumana DIONE a adressé un courrier, (ci-dessus), le lundi 16 novembre 2020, au Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, pour lui demander de bien vouloir mettre à sa disposition, des moyens pour qu’il puisse réussir sa mission au service du peuple sénégalais. Le Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale n’a pas également oublié de lui rappeler le problème des malades mentaux qui constitue un réel danger pour la sécurité publique. A Sandiara, par exemple, c’est un jeune souffrant de troubles mentaux, qui a égorgé son père, il y a seulement quelques jours, d’où l’urgence d’apporter des solutions à phénomène.

Dakar, le 19 novembre 2020,

Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale