Idrissa Seck : « La compétition électorale est derrière nous »

Idrissa Seck a officiellement pris ses fonctions ce jeudi. Le nouveau président du Conseil Economique Social et Environnement a affirmé lors de la cérémonie d’installation que son action et sa réflexion vont porter sur les difficultés des populations.

Idy-Kirikou Seck en a également profité sur apporter des réponses sur la polémique suscitée par son entrée dans le nouveau gouvernement et la mission de vérification sur la gestion de son prédécesseur. « La compétition électorale de 2019 est derrière nous. Et le contentieux qui en est issu a été éteint par l’ouverture du dialogue national », a-t-il déclaré, au cours de son discours.

« Je réaffirme que dans l’exécution de cette mission qui m’a été confiée par le chef de l’Etat, mes oreilles et mon cœur seront toujours ouvert à la vérité et aux idées novatrices et constructives pour le développement socio-économique de notre très cher Sénégal », rembobine-t-il.