L’Inspecteur Sémou Ndao est en service à l’IEF de Louga et formateur au CRFPE de Louga.

Un véritable bréviaire pour vivre au rythme de la morale professionnelle.

Après avoir rendu grâce à Dieu autant de fois qu’il y’a de grains de sable sur la terre de nous avoir permis de mener ensemble cette formation jusqu’à son terme, je vous souhaite une bonne chance pour la suite du processus.

C’est bien fini. Une page se ferme et une nouvelle s’ouvre. Notre compagnonnage laissera sans doute des joies, des peines, des remords et peut être même des regrets. Je convoite d’Allah Soubhaanahoo wa Tahalaa que toutes ces expériences passées puissent nous servir de base pour gérer au mieux l’avenir qui est pour nous tous une interrogation.

Vous avez été formidables pendant toute la durée de la formation. Malgré les contraintes de toutes sortes auxquelles vous avez sans doute dû être confrontés vous avez tenu bon. Je vous exhorte à garder le cap et à mériter de la Nation toute entière l’investissement qu’elle a consenti dans votre formation. Puisse Allah, Maître de nos destins individuels et collectifs Vous donner la santé et l’inspiration nécessaires pour que vous puissiez exercer pleinement cette difficile mais ô combien exaltante profession que vous avez choisie. Je me rappelle et je vous rappelle que d’autres sénégalaises et sénégalais avaient beaucoup fait pour nous pour que nous soyons là où nous sommes aujourd’hui. Travaillez donc à ce que les enfants dont on vous confiera les destinées aient, au même titre que tous les autres enfants de notre cher pays, un égal accès au Savoir, à l’Avoir et au Pouvoir. Je vous invite en outre à être attentifs aux propos de ce penseur qui disait ceci : « Travaille, c’est la loi. Mais rappelle-toi en travaillant que l’humanité dont tu fais partie n’est qu’une immense et perpétuelle collaboration. Quand tu es venu au monde, tu as trouvé, rangé autour de ton berceau, l’immense meubler matériel et intellectuel de toutes les inventions et de toutes les richesses de la civilisation. Certains ont fait donc ces choses avant toi et pour toi. Ils te les ont transmises en quelque sorte et grâce à ce legs, tu penses aujourd’hui 6000 ans de plus ».

Vous êtes des enseignants. La société attend beaucoup de vous. Soyez des modèles pour vos élèves par le comportement, par l’habillement et par le langage. Partout où vous serez, rappelez-vous que vous y serez l’ambassadeur de toute la corporation (votre famille professionnelle) mais aussi de votre famille biologique.

Je vous invite pour terminer à méditer toujours les propos de ce grand pédagogue qui disait, je le cite de mémoire au risque de me tromper : « un enseignant, quels que soient les aléas doit faire preuve de conscience professionnelle, d’engagement patriotique et se doit d’être un soldat défenseur de l’école et de la cause enseignante. Il doit aussi faire de son viatique la pensée ci :

Qu’ai-je fait aujourd’hui pour que mes élèves en sachent davantage et mieux ? Qu’ai-je fait aujourd’hui pour apporter une pierre à l’édification de ma Nation ? Qu’ai-je fait aujourd’hui pour mériter devant Dieu et devant les hommes mon salaire mensuel ? «

Je sais que vous savez tout ça, peut-être même mieux que moi. Mais, n’avons-nous pas l’habitude, nous autres enseignants, de dire que la répétition est pédagogique ?

Chers collègues c’est avec un coeur gros que je vais devoir vous dire « Au revoir ! »

Pleins succès et beaucoup de réussite dans votre carrière. C’est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur et le meilleur du meilleur.

Dieu vous Bénisse ! Dieu Bénisse vos familles ! Dieu Bénisse le Sénégal !

Très haute et fraternelle considération.