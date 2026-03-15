L’Iran rejette toute négociation avec les Etats-Unis

L’Iran « ne voit aucune raison de négocier » avec les Etats-Unis, a affirmé son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, après que Donald Trump a assuré que Téhéran voulait « conclure un accord » pour mettre fin à la guerre, dans une interview diffusée dimanche.

« Nous ne voyons aucune raison de négocier avec les Américains parce que nous étions en train de parler avec eux quand ils ont décidé de nous attaquer et c’était la deuxième fois » que cela se produisait, a souligné M. Araghchi, interviewé dans l’émission « Face the Nation » sur CBS.

Le chef de la diplomatie iranienne faisait référence à l’opération américaine lancée en juin 2025, au milieu de négociations entre Washington et Téhéran.

« Nous n’avons jamais demandé un cessez-le-feu et n’avons même jamais demandé de négociations », depuis le lancement de la guerre le 28 février par Israël et les Etats-Unis, a-t-il dit, interrogé sur de récents propos du président américain.

« L’Iran veut conclure un accord et je ne veux pas le faire parce que les termes de l’accord ne sont pas encore assez bons », a notamment déclaré Donald Trump à la chaîne américaine NBC.

Le ministre iranien a réaffirmé que son pays était prêt à autoriser les navires de certains pays à emprunter le détroit d’Ormuz.

« Nous avons été contactés par des pays qui veulent un passage sûr pour leurs navires », a-t-il dit, se refusant à révéler lesquels.

Source : AFP