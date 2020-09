Litige foncier à Nguinth : Le DG de l’APROSI et Diop Sy au ban des accusés…

Les pontes et autres proches du Président de la République Macky Sall n’ont pas fini de fourrer leur nez dans le foncier. Ils en ont si avides ! Et pour cause, il ne se passe pas une semaine sans que l’on évoque un contentieux lié à la gestion des terres leur impliquant jusqu’au trognon.

Au niveau de la Cité Nguinth de Diamniadio, le Directeur Général de l’APROSI, en l’occurrence, Djim Momath Ba et Demba Diop alias Diop Sy, viennent d’être pointés du doigt par le sieur Valdiodio Camara, par ailleurs, membre du Collectif des Victimes de la Cité Nguinth.

Ce dernier leur reproche de faire main basse sur des terrains que l’aurait payée en nature le Maire de Diamniadio, Mamadou Moulaye Gueye : « Je dis que ces gens-là sabotent le travail du Président de la République Macky Sall sinon pourquoi ils se comportent de la sorte ? Ils l’induisent en erreur et, en parfaite complicité avec des agents véreux de l’administration (impôts et domaines, cadastre ,etc.). Comment peut-on brandir de faux documents (titres fonciers 1597-1598-1599) datant de 2019 pour s’approprier des terres déjà acquises depuis 2010 ? Ils jouent le malin jeu de ces spoliateurs comme Djim Momath Ba et Diop Sy aidés dans leur entreprise sournoise par d’autres gros bonnet du pouvoir. Je ne céderais pas d’un iota, ne serait-ce, qu’à y laisser la vie », tonne Valdiodio Camara.

Qui poursuit : « Au niveau de la Cité de Guinth, la société APROSI ne dispose qu’un titre foncier contrairement à ce que soutient son DG. Son extension est ailleurs, à Daga Kholba (Commune de Pout). Tout ce que ses responsables disent ne cadrent pas avec la vérité. Ils mentent sur toute la ligne et trompent le Président Macky. Ils ont vendu chèrement ces terres à des Allemands à 25 Milliards de nos Francs qu’ils peinent à verser à la Caisse de Dépôt et de Consignation ( CDS). La vérité est qu’il y’a des Ministres, Directeurs et autres affairistes du régime comme Diop Sy qui veulent faire indûment du beurre sur le dos des pauvres citoyens que nous sommes. Ça ne sera pas chose facile par ce qu’il faut qu’ils marchent sur nos cadavres pour qu’on leur laisse ce qui nous appartient de droit. Que ces gourmands de surface aillent voir ailleurs », a dit d’un ton rageur et ravageur, l’ex-compagnon d’infortune de Macky.