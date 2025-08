L’obsession dangereuse du PASTEF sur l’APR…une fixation qui essouffle

Un an après une élection historique qui a soulevé l’espoir de millions de Sénégalais, le régime du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, semble pris dans un piège. Au lieu de se concentrer sur les défis colossaux qui attendent le pays, le discours public du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) reste dangereusement fixé sur le passé, particulièrement sur l’ancien président Macky Sall et son parti, l’Alliance pour la République (APR). Cette obsession, si elle continue, pourrait bien coûter au gouvernement la confiance du peuple qui l’a porté au pouvoir.

Le PASTEF a été élu sur une vague de promesses de rupture et de changement. Le message est clair : le Sénégal est un « pays en ruines » et il faut une équipe nouvelle, intègre et efficace pour le reconstruire. Les citoyens, fatigués par la corruption, les inégalités et une gouvernance jugée défaillante, ont cru en cette vision. Ils n’ont pas voté pour que les nouvelles autorités passent leur temps à pointer du doigt ceux qui sont partis, mais pour qu’elles se mettent immédiatement au travail pour apporter des solutions concrètes et visibles.

Or, depuis plusieurs mois, le débat public est saturé par les accusations. Chaque problème, chaque retard, chaque échec est systématiquement imputé à l’héritage de l’APR. Les discours des ministres, les déclarations des cadres du parti et même les interventions des figures de proue comme Ousmane Sonko tournent inlassablement autour des méfaits supposés de l’ancien régime. Cette stratégie, si elle a pu être politiquement efficace par le passé, est en train de perdre sa pertinence et sa crédibilité.

L’excuse de l’héritage lourd est compréhensible jusqu’à un certain point. Oui, le nouveau gouvernement doit faire face à des défis structurels profonds. Mais accuser l’APR de tous les maux du pays, comme s’il s’agissait d’une incantation pour résoudre les problèmes, n’est pas une solution. La population attend des actions concrètes pour régler la situation, pas des lamentations. Les Sénégalais veulent voir le prix des denrées baisser, l’emploi se créer, les services publics s’améliorer. Ils ne se satisferont pas éternellement d’une narration qui les renvoie au passé.

Le paradoxe est d’autant plus frappant que le PASTEF a hérité d’un État fonctionnel, avec des institutions et des projets en cours. Même si le nouveau pouvoir conteste la qualité de la gestion passée, il a aujourd’hui la responsabilité et les moyens d’agir. Au lieu de dépenser une énergie précieuse à démonter le bilan de ses prédécesseurs, le gouvernement devrait mobiliser ses forces pour construire le sien. C’est en réalisant ses propres promesses qu’il gagnera la légitimité et le respect de la population, pas en critiquant ceux qui ne sont plus au pouvoir.

Cette fixation sur l’APR est un symptôme d’un manque de vision ou, pire encore, d’un manque de solutions. Si le PASTEF a des idées pour sortir le pays de la crise, il est grand temps de les mettre en œuvre et de communiquer sur elles. Si les solutions n’existent pas encore, il est encore plus urgent de s’atteler à leur élaboration. Se cacher derrière le bouc émissaire de l’APR est une facilité politique qui risque de transformer une victoire éclatante en une déception amère.

Le PASTEF a été élu pour apporter la rupture, mais cette rupture doit d’abord se faire avec le passé et avec une rhétorique qui ne fait qu’alimenter les divisions. Le temps de la campagne électorale et des discours d’opposition est révolu. Le temps de la gouvernance, des résultats et de la responsabilité a commencé. Il est impératif pour le pouvoir en place de se détacher de ce miroir du passé et de regarder vers l’avenir, vers les défis réels du Sénégal.

En somme, le PASTEF n’a pas été élu pour se lamenter, mais pour agir. La patience des Sénégalais, qui ont cru en une nouvelle ère, n’est pas infinie. Les attentes sont immenses, et la fixation sur l’APR apparaît de plus en plus comme une distraction dangereuse qui empêche le gouvernement de faire ce pour quoi il a été élu : gouverner le pays et non pas passer son temps à justifier les difficultés présentes par les erreurs passées.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn