Locales 2022 : les 3 milliards de la campagne de Benno entre les mains de…

C’est l’une des décisions les plus insensées prises par le président de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall. Tout le budget de campagne de la coalition se retrouve dans les mains d’une seule personne. Et ce n’est pas une blague. C’est un responsable et pas n’importe lequel qui garde par devers lui la somme colossale mise en place par Macky Sall pour permettre à ses troupes d’aller à l’assaut des 558 collectivités locales.

Trois (3) milliards…c’est le budget de campagne dégagé par Macky Sall pour la coalition Benno Bokk Yaakaar. Et cet argent est en train d’être distribué au niveau de la permanence de l’Alliance pour la République (APR) par une seule personne. Et c’est ce responsable de l’APR qui décide si une tête de liste de la coalition mérite ou pas un budget de campagne. C’est lui le décideur et l’unique distributeur de ces trois milliards.

Après avoir reçu l’info de notre source, un reporter de xibaaru s’est déplacé sur les lieux. Ayant remarqué un ballet incessant de personnalités de l’APR, du PS (parti socialiste), de l’AFP (Alliance des Forces de Progrès) et des alliés politiques de Benno Bokk Yaakaar, notre reporter s’est rapproché d’une tête de liste de ladite coalition venant d’une commune du Nord. Et ce dernier dit avoir reçu son pactole (sourire aux lèvres) tout en montrant l’enveloppe grise (identique à celle de Djibril Ngom lors de son audience au Palais…

Après avoir approché une autre tête de liste venant d’une commune du département de Mbour, la nébuleuse sur cette manne financière a été dévoilée. Selon le responsable politique de Mbour, c’est une seule personne qui détient tout dans son bureau et entouré de ses gardes du corps armés jusqu’aux dents. Et figurez-vous que cet homme qui garde le pactole de Benno n’est ni le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba, ni l’un des membres de la conférence des chefs de la coalition Benno.

Cet homme n’est autre que « Farba Ngom, le député griot du président Macky » selon le responsable politique Benno à Mbour.

« C’est lui seul qui décide. Si Farba Ngom vous reçoit, alors dites-vous que votre problème de campagne est résolu. Sinon dès que votre nom est prononcé, ce sont les gardes du corps qui vous disent si vous êtes le bienvenu pour recevoir votre budget de campagne » informe le responsable politique. Mais ce que xibaaru a remarqué sur place, c’est une longue file de politiciens ou d’envoyés (chauffeurs, chargés de missions, directeurs de campagne) qui attend devant le bureau du député-griot Farba Ngom.

Plusieurs militants et têtes de liste s’étaient vite empressés d’accuser le coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar pour les élections, en l’occurrence, Amadou Ba mais aussi, le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo et l’administrateur de L’APR, Pape Maël Thiam. Tous les militants les traitaient de tous les noms d’oiseau, pensant que les personnes précitées détenaient les 3 milliards de la campagne…C’est mal connaître Macky Sall.

Le président Macky Sall n’a confiance en personne. Le président Macky qui sait que l’argent est le nerf de la guerre, a écarté tout membre susceptible d’utiliser l’argent pour le combattre. Lui-même a combattu Wade avec l’argent de Wade. Et aujourd’hui, par expérience, il a préféré mettre l’argent entre les mains de son plus fidèle militant, Farba Ngom, qui en digne griot, va se charger de répertorier et d’identifier tous les politiciens inoffensifs qui méritent cet argent de Macky Sall. Et selon des témoignages récueillis sur place, les acteurs politiques du nord sont les mieux servis au moment où un Benoît Sambou éprouvent des difficultés pour battre campagne dans le sud…

La Rédaction de xibaaru