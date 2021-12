Locales 2022 à Dakar…ce qui perdra le candidat de Benno

Locales de 2022 à Dakar…ce dossier qui perdra le pouvoir, selon Ansoumana DIONE.

L’un des plus graves problèmes auxquels la Capitale sénégalaise demeure et reste confrontée, est le triste phénomène de l’errance des malades mentaux. Mais, paradoxalement, le régime du Président Macky SALL n’a jamais voulu y apporter des solutions, notamment, pour leur bien-être et la sécurité des populations.

Depuis 2012, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), interpelle en vain le régime du Président Macky SALL. Ce, pour la prise en charge de ces citoyens dont la présence massive dans les rues de Dakar, constitue une réelle entrave au cadre de vie. Malheureusement, les autorités sanitaires s’opposent à la résolution de ce problème, ternissant l’image de notre Capitale.

Alors, comment un Ministre de la Santé et de l’Action Sociale peut-il ignorer ainsi un tel grave fléau social et vouloir espérer gagner des élections locales à Dakar ? Car, il lui sera impossible d’aborder ce sujet et pour sortir victorieux, au soir du 23 janvier 2022, il faudra s’intéresser, au préalable, aux malades mentaux, trop longtemps victimes d’exclusion et de discrimination.

Rufisque, le 25 décembre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) –