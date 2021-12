Loi contre les homos : « Le Sénégal en possède déjà un » selon…

« Le président Macky Sall, ’’garant de l’application des lois et règlements du pays, a dit, redit et répété que l’homosexualité n’est pas et ne sera pas reconnue dans notre pays tant qu’il sera à la tête du Sénégal car cela est en porte à faux avec notre religion, nos valeurs et notre culture » a déclaré le président du groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar, l’honorable Aymérou Gningue

Selon lui, « que ceux qui cherchent à se signaler à l’attention du public en cette veille d’élection locale, se trouvent d’autres sujets car celui-ci n’en est pas un ».

Le président du groupe parlementaire Benno répondait aux députés de l’opposition qui ont utilisé la procédure législative du Règlement intérieur en son article 60 pour déposer une proposition de loi portant criminalisation l’homosexualité. Cette proposition de texte a été initiée par l’organisation ’’And Samm Jikko Yi’’, qui lutte pour la préservation des valeurs culturelles et religieuses.

La législation en vigueur et ’’la position inébranlable’’ du président Sall sur cette question de l’homosexualité « sont sans équivoque possible’’, soutient Aymérou Gningue, estimant qu’il ’’n’y a rien qui ne soit déjà voté à ce sujet !’’.

Pour lui, les priorités ’’sont dans l’éducation et la formation des jeunes, leur encadrement moral et spirituel comme nous le pratiquons avec sérénité et efficacité avec toutes nos communautés religieuses et confrériques’’….Lire la suite ici