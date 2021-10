Locales 2022 : Abdoulaye Ndiaye Ngalgou veut la mairie de Tivaouane

Adresse Aux Tivaouanois,

Natif de la ville sainte de Tivaouane et originaire du grand quartier de Fogny, je suis heureux de vous annoncer que je me porte candidat pour les prochaines élections municipales pour ainsi diriger aux destinées de notre localité.

Depuis quelques années, je porte une vision et un projet novateur de société, en tant que solution définitive aux problèmes que nous rencontrons dans nos quotidiens.

En effet, militants et sympathisants, toutes couches confondues m’ont investi comme candidat, pour les municipales de janvier 2022. Je l’ai accepté avec humilité et gratitude.

Oui, je suis candidat pour mettre en œuvre avec vous, ma vision et mon projet de société porteuse de croissance.

Apporter, la démonstration que le changement est possible dans une nouvelle commune. Et apporter cette réponse qu’après tout, une nouvelle vie socio-économique et culturelle est possible.

Je suis par conséquent, candidat pour prendre part au chapitre de la république, au nom des populations Tivaouanoises pour défendre vos intérêts d’une manière plus responsable, plus audacieuse, plus efficiente et plus soutenue.

Abdoulaye Ndiaye Ngalgou

Candidat à la mairie de Tivaouane