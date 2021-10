Locales 2022 : Alioune Ndoye investi tête de liste

C’est en grande pompe que les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Dakar-Plateau ont porté, ce samedi, leur choix sur Alioune Ndoye, maire sortant, pour les prochaines élections locales et municipales.

Les marrons beiges du Plateau ont pris cette décision, à l’occasion d’une cérémonie de remise de subventions aux jeunes, aux Asc et du lancement de travaux de lieux de culte dans la commune du Plateau. Une rencontre organisée par le ministre des Pêches et de l’Economie maritime.

Le maire de la commune de Plateau, en présence des responsables des partis membres de la coalition présidentielle (Ps, Cpje, Apr, Ld, Pit, Rewmi, Pvd, les différentes associations de commerçants, personnes ressources de la société civile, etc.), a accepté, avec humilité, et non sans reconnaissance à ses populations et aux cadres de Benno Bokk Yakaar, la charge, lit-on sur Yérimpost.

Les membres de la coalition Benno Book Yakaar ont profité de la cérémonie de remise de subvention pour revenir sur le bilan de Alioune Ndoye, depuis qu’il a été élu maire de Dakar-Plateau.

Après avoir constaté un bilan élogieux, ils ont décidé de l’investir comme leur candidat en perspective des locales de janvier 2022.