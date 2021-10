Locales 2022 : Amadou Bassirou Ndiaye invite les politiciens à présenter des programmes

POUR LE DEVELOPPEMENT DU SENEGAL, NOUS PREFERONS LE PROGRAMME AUX HOMMES !

Depuis 1958, le Sénégal se cherche et les Présidents qui se sont succédés n’ont pas réussi à nous mettre, je pense à leur corps défendant, sur la voie de l’émergence, du développement. A leur décharge, ils sont accompagnés par une majorité d’« élites » qui, pouvant influer sur le déroulé de leurs programmes socio-économiques, ont privilégié leurs relations personnelles, et les prébendes qui vont avec, à l’intérêt du peuple sénégalais.

Le Président Macky SALL, depuis 2012, met en œuvre un programme socio-économique devant conduire le Sénégal dans la voie de l’émergence : Yonou Yokkouté devenu Plan Sénégal Emergent horizon 2035. Sa mise en œuvre est en train de changer le Sénégal. Le Sénégal qui est en train de rattraper son retard de 50 ans dans tous les secteurs notamment l’éducation, la santé, l’industrie, l’agriculture, et les services avec la mise en place d’équipements et d’infrastructures à niveau.

Malheureusement, la communication, la vulgarisation et la pédagogie accompagnant toute mise en œuvre d’un programme socio-économique pour son appropriation par les populations ne sont pas faites, insuffisantes ou même mal faites. Ce qui a ouvert un boulevard permettant des alliances entre des carpes et des lapins. Plus simplement cela a favorisé la constitution d’Alliances contre nature entre des hommes du système, qui ont été à l’origine de l’essentiel des coups « d’état » politiques depuis 1983, qui ont pulvérisé l’essentiel des consensus de la période 2008 -2012, et des « antisystèmes, systèmisés » pour des raisons subjectives et sans aucun programme..

A l’approche d’élections majeures ou de conjonctures socio-économiques difficiles, il est de coutume pour les Politiciens d’user de subterfuges, de menaces pour aller vers d’autres prairies. A ces gens là, nous disons, haut et fort, les yeux dans les yeux, vous avez préféré, à la place des intérêts de la population, vos intérêts crypto-personnels ! Ce qui vous amène à favoriser ces mariages entre les carpes et les lapins.

Vous êtes, PLUS, guidés par votre perception, votre ressenti sur les personnes que sur les programmes politiques qu’elles portent mêmes si c’est pour l’amélioration des conditions de vie des sénégalais.

Pour nous la motivation d’un Homme POLITIQUE, femme ou homme, doit être de participer à l’amélioration des conditions de vie de nos parents, de nos enfants, de nos voisins, peu importe le leader et ses comportements vis à vis de notre personne. Notre seule priorité consistera à travailler pour la réussite de son programme si nous considérons qu’il est bon pour le futur du citoyen sénégalais.

Pour les élections locales à venir, les Hommes politiques doivent soutenir les programmes collectifs adoptés et portés par les populations de manière consensuelle et peu importe le social fait par la personne choisie pour diriger l’équipe à l’assaut de la collectivité territoriale. Pour nous le social ne doit être fait à dessein tout comme le compagnonnage politique ne doit être motivé que par la recherche du bien-être des populations.

Les seules valeurs, fondamentales, qui devraient guider l’action de tout homme politique, en particulier, celui qui sollicite les voix des citoyens: loyauté, compétence, engagement, sens de l’intérêt général culture de la reddition, aptitude à nouer des alliances stratégiques et à des partenariats susceptibles de faciliter la mobilisation des ressources pour financer le développement des territoires.

Les lignes bougent, ici et ailleurs, dans le sens de placer le Citoyen au cœur des politiques publiques, de leur formulation, en passant par leur mise en œuvre et leur évaluation. Et ce Citoyen est, de plus en plus, exigeant.

Le Sénégal a besoin de femmes et d’hommes pétris dans ces valeurs et dotés d’un sens élevé du leadership.

Désormais, plus rien ne sera comme avant. Donc, à vos marques!!

Amadou Bassirou NDIAYE

Président de Bokk Defar Senegaal