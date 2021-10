Les Nations Unis accorde le Statut Consultatif Spécial à ASUTIC

Au terme d’une procédure qui a durée deux ans et demi, le 21 juillet 2021, le Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC) a octroyé le statut consultatif spécial à l’Association des Utilisateurs des Technologies de l’Information et de la Télécommunication « ASUTIC ».

Le statut consultatif spécial est réservé aux ONG qui travaillent dans un domaine spécifique et permet d’établir des relations de travail avec le Secrétariat de l’ONU.

Ainsi, le statut consultatif permet à ASUTIC de prendre part aux travaux de l’ECOSOC et de ses organes subsidiaires, du Conseil des droits de l’homme et de certaines séances de l’Assemblée générale et d’autres organes intergouvernementaux et, dans ce cadre, d’établir des relations de travail avec le Secrétariat de l’ONU.

A cet effet, l’ASUTIC dispose des droits et privilèges ci-après­:

­­­ • Participation aux séances et accès aux Nations Unies;

­­­ • Communications écrites présentées à l’ECOSOC;

­­­ • Déclarations orales en séance;

­­­ • Consultations avec l’ECOSOC et ses organes subsidiaires;

­­­ • Utilisation des services et installations des Nations Unies.

Désormais, ASUTIC peut faire entendre sa voix au Siège des Nations Unis à New York et à Genève au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

A cet effet, le travail pour la préservation et la consolidation de la démocratie, le numérique pour le développement économique et social, mais aussi le plaidoyer pour la promotion et le respect des droits de l’homme à l’ère numérique sera porté dans les enceintes internationales de l’ONU.

Notre présence à l’ONU est une opportunité d’apporter notre réflexion, notre analyse et notre expérience aux Nations Unies et aux Etats-membres (gouvernements) à la table des décisions au plus haut niveau à l’ONU.

Cette nouvelle reconnaissance internationale du travail d’ASUTIC avec l’obtention du statut consultatif spécial du Conseil Économique et Social de l’ONU (ECOSOC) est à marquer d’une pierre blanche.

En effet, elle représente une étape importante pour l’efficacité d’ASUTIC dans la promotion des droits numériques, le numérique pour le développement, la préservation et la consolidation de la démocratie mais aussi une responsabilité d’objectivité et une obligation d’expertise scientifique.

Fait à Dakar, le 11/ 10/ 2021

Le Président Ndiaga Gueye