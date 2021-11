Locales 2022 : « Yewwi Askan Wi » choisit ses plénipotentiaires

La coalition « Yewwi Askan Wi » choisit ses plénipotentiaires titulaires et leurs suppléants. En effet, dans un communiqué signé par le mandataire national Déthié Fall, il est demandé aux coordonnateurs départementaux des comités électoraux de proposer à la Commission nationale des opérations électorales des plénipotentiaires titulaires et leurs suppléants par arrondissement, au nom des candidats des listes communales relevant de la compétence des sous-préfets ; et un plénipotentiaire titulaire et son suppléant, agissant pour le compte des listes communales, départementales et/ou de ville du ressort des préfets.

Les coordonnateurs, précise la même source, doivent se concerter avec tous les candidats des communes en ce qui concerne le choix des plénipotentiaires relevant d’une sous-préfecture donnée. S’agissant des plénipotentiaires auprès des préfectures, les concertations se feront avec les candidats des têtes de liste majoritaire pour les communes du ressort, le candidat tête de la liste majoritaire pour le conseil départemental et/ou le candidat tête de la liste proportionnelle pour la mairie de ville.

Les concertations devront faire l’objet de procès-verbaux transmis au secrétariat administratif de la Commission électorale nationale de la coalition via la sous-commission nationale de suivi des opérations électorales, au plus tard le lundi 29 Novembre 2021.