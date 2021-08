Locales à Nguinth : Adama Diaw Fara le candidat du changement

Pourquoi Nguinth a besoin de nous !…par Adama Diaw

On ne va pas utiliser des mots compliqués mais seulement, il faut cesser ce « Je » politique qui a longuement duré et hélas n’a jamais pu rien apporter aux populations locales de Ngnith.

Ma Commune me connait car je suis née et ai grandi là-bas, donc j’ai ce vécu depuis le bas âge du dur quotidien des habitants du Walo.

Il faut insuffler un nouveau souffle pour ne pas dire changer radicalement tout ce qui est contre nous, j’ai accepté de poser ma candidature pour la simple raison que je ne me sens pas moins concerné que l’équipe municipale actuelle des problématiques de la population.

La politique a changé et les jeunes ont de plus en plus des visions mieux adaptées aux besoins de leurs concitoyens, je m’engage à reformuler, réformer et renchérir nos acquis et ce, sous tous les secteurs.

Pourquoi ne pas oser alors ? Des jeunes comme moi il y’en a partout au Sénégal et certains même avec de meilleures conditions de vie peuvent nourrir le rêve de diriger leurs communes respectives sans baisser la tête face à un système politique qui ne favorise pas le renouvellement ni la promotion de la jeunesse. Le walo particulièrement la commune de Ngnith ne doit plus rester derrière avec des promesses et des générations aux abonnés absents dans les instances de décision, pour ça il nous faudra un bon programme de développement local et avec toutes nos ressources, nul doute qu’on peut côtoyer les meilleures communes du Sénégal en termes de projets structurants.

Je fais de la politique depuis presque quinze ans et je peux dire que les prochaines élections locales sont accessibles pour tous ces jeunes imbus de bonne volonté de faire et de changer les choses en profondeur. Évitons de diviser pour mieux régner et soyons unis ensemble car seul comme ça, on pourra mettre en œuvre nos idées et propositions innovantes pour que Ngnith puisse accéder à un meilleur cadre de vie.

Arrêtons de nous cacher derrière des gens ou idéologies personnelles, que chaque jeune aille récupérer sa commune avec l’aide de sa population mais aussi que chaque jeune puisse comprendre qu’on ne peut pas tous être maire mais qu’on peut faire partie d’un processus de changement de mentalité d’un Sénégal nouveau.

Trop de slogans ? Non mais j’ai une confiance aux populations de Ngnith, et rien ne doit être laissé au hasard, d’ici peu je mettrais à votre disposition, un programme adapté selon chaque secteur de développement avec des pointillés pour compléter lors de nos échanges futurs.

Moi Adama Diaw Fara, je me suis engagé publiquement et qu’en est-il des autres jeunes leaders comme moi ? Le futur nous donnera raison tôt ou tard car le changement c’est déjà maintenant.