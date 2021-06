Locales…le Grand Serigne demande de soutenir les candidats lébou

Le Comité de pilotage des 121 villages et 12 pénc de la Collectivité lébou sous l’égide du Saltigué Mamadou MBENGUE salue la forte mobilisation des 2500 délégués qui ont marqué d’une pierre blanche la rencontre organisée par les dignitaires lébou de Tànk à l’esplanade de la mosquée de la Divinité.

Après Yène où le maire Gorgui CISS a ouvert la série de rencontres de redynamisation des Lébou sur la base de leurs valeurs ancestrales, les ministres et maires Abdoulaye Diouf SARR et Alioune NDOYE ainsi que le maire Samba Bathily DIALLO ont rehaussé de leur autorité étatique et municipale la manifestation du samedi 12 juin 2021 à Ouakam.

Les dignitaires, les imams, les femmes et les jeunes ont apprécié leur présence et leur contribution financière et matérielle à la réussite de cet évènement.

Dans le contexte actuel marqué par la perspective des élections locales, il est recommandé aux électeurs des différentes localités de la Région de Dakar de soutenir les listes conduites par les candidats lébou. Leur élection devrait contribuer à la résolution et à une meilleure prise en charge des problèmes récurrents du foncier, de l’assistance sociale et de la solidarité, de l’accès à l’eau potable, de l’assainissement, de la sécurité, de la formation et de l’emploi des jeunes, des activités auto-rémunérées des femmes en milieu urbain et semi-urbain.

Pour la Ville de Dakar, la Collectivité lébou souhaiterait que le choix des électeurs porte sur les ministres Abdoulaye Diouf SARR ou Alioune NDOYE.

Après le maire Samba Bathily DIALLO, les représentants des différents villages ont souligné avec insistance les problèmes d’affectation des terrains de l’ex aéroport de Dakar, de Diamniadio, de la Bande des filaos à Guédiawaye et à Yeumbeul.

L’extension des villages traditionnels doit être prise en charge par les politiques d’urbanisation et d’aménagement du territoire concernant la région de Dakar.

Dans la zone de Diandère, il est souhaité la mise en service des forages déjà équipés et la relance de la culture contre-saison pour maintenir les jeunes dans les terroirs.

Le village de Thiaroye a insisté sur l’indemnisation des usagers du site de l’ex Technopole, sur les problèmes de l’assainissement de la commune de Thiaroye dans le cadre du projet de dépollution de la Baie de Hann et sur l’érection d’une brigade mixte de gendarmerie pour lutter contre la contrebande maritime et la délinquance.

Dans le cadre des activités de pêche, l’accent a été mis sur la dotation des villages en chalutiers pour permettre aux pêcheurs d’aller en haute mer tout en continuant la modernisation des pirogues pour la pêche artisanale.

La Collectivité lébou souhaite que l’Etat initie un projet pilote d’aquaculture en milieu marin pour un ou deux villages côtiers de la Région de Dakar présentant les meilleures configurations géomorphologiques.

Les ministres Abdoulaye Diouf SARR et Alioune NDOYE ont rappelé leur disponibilité à l’endroit de la collectivité et ont proposé l’élaboration d’un mémorandum exhaustif destiné au gouvernement ; à charge pour eux de le transmettre au Président de la République son Excellence Macky SALL.

Dans tous les cas, la Collectivité lébou privilégie le dialogue et la concertation avec les ministères et les agences concernés pour la résolution des problèmes soulevés.

Les représentants des 121 villages lébou en ont profité pour remercier le Chef de l’Etat de la confiance qu’il a placée en ces deux ministres.

Le Grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar DIOP, présidant la rencontre, a vivement remercié le Comité de pilotage et le Comité d’organisation pour leur engagement et leur détermination.

Des lettres individuelles seront adressées à leurs différents membres.

Le Grand Serigne de Dakar, au nom de la Collectivité lébou, s’est réjoui de la forte implication et de la direction bienveillante du Khalife Mouhamed Nabi GUEYE dans la tradition de son père le Saint homme Mohamed Seyni GUEYE Sang bi.

Le Grand Serigne Abdoulaye Makhtar DIOP a demandé au Comité de pilotage de lui proposer :

-les membres du Comité de rédaction du Mémorandum du 12 juin qui sera présidé par le docteur Daouda NDIAYE Jaraaf ;

-la date et le lieu de la prochaine rencontre des délégués des 121 villages et 12 pénc lébou.

Dakar le 13 juin 2021

Signature

El Hadji Abdoulaye Makhtar DIOP

Grand Serigne de Dakar

Chef Supérieur de la Collectivité lébou

