Louga : Un émigré se tire une balle dans la bouche

Un drame d’une rare sensibilité s’est produit dans la soirée du mercredi 2 juillet 2025 à Louga. Un émigré de 40 ans s’est tiré une balle dans la bouche avec son pistolet et est mort sur le coup. Une enquête est ouverte par la Police pour élucider le mobile de l’acte de M. S Fall dont le corps sans vie est à la morgue de l’hôpital de Louga pour une autopsie.

Les faits se sont produits dans la soirée du mercredi 2 juillet 2025 au quartier Keur Serigne Bara de Louga. Il était environ 20 heures 30 minutes lorsque la famille de l’émigré a été interpellée par un riverain l’informant d’un coup de sommation tiré par M. S. Fall depuis son balcon situé au premier étage de l’immeuble où il habitait avec des membres de sa famille.

Sur la base de cette alerte, ces derniers se précipitent dans l’appartement de l’immigré, mais sont tombés des nues en constatant que l’homme gisait dans une mare de sang, une arme artisanale posée à ses côtés.

Pris de panique, leurs cris ont alerté les voisins qui se sont précipités sur les lieux avant d’alerter le commissaire de la police centrale de Louga, qui s’est déporté sur les lieux avec des éléments de la 52ᵉ compagnie d’incendie et de secours.

Ces derniers constatent le corps sans vie de l’émigré avec un pistolet artisanal posé tout près de son corps. La Police qui a vite sécurisé les lieux sur instructions du procureur de la République qui était sur place, a aussitôt ouvert une enquête, et des membres de la famille de l’émigré étaient au commissariat pour être entendus dans la même soirée, selon Le Soleil qui donne l’information.

Mais pour l’heure, le mobile du drame reste inconnu et certainement, l’autopsie en cours à l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga et l’enquête ouverte par la Police permettront d’en savoir plus sur les circonstances de la mort de M.S. Fall, né en 1985 et qui laisse derrière lui une épouse et trois enfants.