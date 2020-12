Louga : Un « Tonton Toubab » accusé d’abus sexuels sur des talibés

A Louga, l’atmosphère est polluée par un scandale sexuel grandeur nature impliquant un ressortissant français et des enfants qu’il devait protéger. Il s’agit, selon l’Observateur, d’un humanitaire qui aurait abusé sexuellement de jeunes talibés, âgés entre 5 à 11 ans, qu’il avait retirés des rues pour les mettre dans son centre dénommé « Action en faveur des enfants de la rue ».

Surnommé « Tonton Toubab », il a été déféré hier lundi, au parquet. Selon le journal , il a rejoint le Sénégal en 2015 après avoir été informé que les enfants du Sahel traversent d’énormes difficultés. Installé à Louga, il y développe des activités qui tournent autour de l’amélioration des conditions de vie des talibés. Portant assistance à 450 talibés, à travers l’hygiène corporelle et vestimentaire, il prend aussi en charge leur santé.

La machine judiciaire a été activée contre le présumé accusé lorsque la police a reçu un appel anonyme l’informant qu’un talibé, âgé de 7 ans portait des accusations graves sur le nommé R. Minguez , le responsable de « Action en faveur des enfants de la rue ». Dans ses accusations, il révèle que le ce dernier lui a proposé d’entretenir avec lui une partie de sexe. Il a refusé catégoriquement et le jeune l’a chassé de sa maison, le livrant à la pénombre des ruelles du quartier.

Entendu par la police, le Français a nié les faits en soutenant qu’il œuvre dans l’humanitaire. Mais, les autres talibés interrogés ont confirmé que le mis en cause leur faisait des attouchements pendant qu’il les douchait. D’autres ont soutenu qu’il se couchait souvent sur eux pendant qu’ils dormaient. Un garçonnet a lui, déclaré avoir été violé par le mis en cause. Lequel a été arrêté et inculpé pour pédophilie et acte contre nature.