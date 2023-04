L’UNIS rend hommage à Ibrahima Sene…«un homme entier et intègre»

L’Unis exprime ses plus vives condoléances à la famille du grand militant panafricain, patriote indéfectible, intellectuel et personnalité affable et attachante, Monsieur Ibrahima Séne. Homme sincère et entier dans ses positions, constant dans son engagement politique, Ibrahima Sene est resté jusqu’au bout une figure positive, progressiste, forte et remarquable dans le champ politique. L’Unis salue la générosité de ses prises de paroles et contributions à la réflexion sur tous les enjeux touchant la vie politique nationale et son attachement aux principes de bonne gouvernance, de liberté, d’autonomie et de développement des pays africains.

Homme de principe, il avait accepté d’honorer de sa présence le lancement de la campagne Terminus 2012, par l’UNIS en 2010. Il est resté attaché à ses convictions. Dans les circonstances actuelles, sa position courageuse inchangée, en dépit de son ancrage assumé dans la mouvance présidentielle, témoigne de son intégrité intellectuelle et morale qu’il n’a pas transigée au prix de quelques privilèges.

Ses positions, quelques fois, hors cadre de son propre parti, le PIT, témoignent de son esprit d’indépendance et de son courage qui font les intellectuels authentiques que rien ne saurait brider à des positions de groupe.

Sa longue et riche expérience a été mise au service du Sénégal et de l’Afrique, par ses réflexions et perspectives sur les changements majeurs au niveau international des rapports de pouvoir, ses analyses des évolutions de la globalisation et leur impact sur l’Afrique. Il a observé, analysé et alerté pour que l’Afrique ne soit le plus le pain dans la bouche des autres, ni le terrain d’exploitation de ses enfants.

Sa mémoire de l’histoire de notre pays et sa connaissance du milieu rural et agricole, lui ont bien servi pour comprendre notre évolution et les enjeux qui nous entourent. Solidaire avec les masses rurales, il a continué de plaider pour une société plus juste et l’amélioration par l’Etat de la condition des populations les plus pauvres.

S’il n’ é pas été ministre, il a été plus que cela, l’un des hommes les plus respectés par la classe politique, les médias et ses compagnons dans le syndicalisme. Homme Cash, avec un franc-parler et une sincérité naturelle, Ibrahima était la parole libérée, dépouillée, directe, celle que citoyens et intellectuels pouvaient entendre avec la même oreille. Ses opinions les plus tranchantes, n’étaient ni extrémistes ni blessantes parce que Ibrahima a toujours gardé une civilité dans ses propos.

L’un des derniers mohicans, témoin au premier plan de l’histoire moderne du Sénégal nous manquera. Que Dieu qui en a décidé ainsi l’accueille au paradis. Ceux qui l’ont connu prient et témoignent qu’il est un homme qui a fait du bien à son peuple.

Amadou Gueye

Président de l’UNIS