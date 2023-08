L’URD se félicite de la tenue des assises de la gauche

La Direction politique exécutive(DPE) de l’Union pour le renouveau démocratiq(URD) s’est réunie le jeudi 24 Aout 2023 au siège du parti à Bopp, sous la présidence du secrétaire général du parti le professeur Diégane SENE afin d’examiner l’ordre du jour suivant :

1-Assises de la gauche plurielle ;

2-Présidentielle de 2024 ;

3-Questions diverses.

Après l’adoption de l’ordre du jour, le professeur Diégane SENE secrétaire général du parti a d’abord souhaité la bienvenue à monsieur Abdoulaye DIAKHATE nouvellement admis à la DPE. Il s’est ensuite réjoui de la participation de l’URD aux Assises de la gauche plurielle depuis les travaux préparatoires jusqu’à la plénière, en passant par les différentes commissions qui ont été mises sur pied. Ainsi, il a vivement remercié tous les camarades ayant participé aux travaux de ces Assises notamment madame Fatou GASSAMA, plénipotentiaire et présidente du mouvement national des femmes du parti, Oumar SECK secrétaire général adjoint, Pape Saliou SOW et tous les représentants du parti dans les différentes commissions. Le secrétaire général a fait montre de sa satisfaction pour le bon travail qu’ils ont abattu pour la réussite des Assises.

Prenant la parole, Oumar SECK secrétaire général adjoint du parti, après avoir félicité le secrétaire général pour son accompagnement tout au long de la période des Assises, s’est félicité de l’apport significatif des représentants de l’URD dans les différentes commissions.

L’honorable député considère non seulement que le parti était présent, mais il était aussi debout et audible tout au long du processus.

Membre de la commission « situation nationale et présidentielle de 2024 », le camarade Oumar SECK a solennellement annoncé en commission que le professeur Diégane SENE, secrétaire général de l’URD, est candidat à la candidature de la confédération des partis de la gauche plurielle pour l’élection présidentielle de 2024, comme le souhaitent les militantes et militants de l’URD.

Il demande aux membres de la DPE de se préparer à la structuration prochaine de la confédération des partis de gauche, notamment au niveau des jeunes et des femmes afin que le parti soit massivement représenté dans ces structures.

Complétant l’honorable député Oumar SECK, pour l’avoir représenté à la réunion de la commission « situation nationale et présidentielle de 2024 » du 19 Aout 2023, le camarade Vieux Malang CISSE, responsable national de la JRD et chargé de la vie du parti, a informé la DPE que la candidature du secrétaire général de l’URD a bel et bien été enregistrée dans les conclusions des travaux de la commission.

Docteur Fatou GASSAMA, plénipotentiaire, après avoir remercié tous les membres des commissions des Assises, a informé la DPE de la mise sur pied d’un comité de suivi chargé de réfléchir sur la structuration de la confédération des partis de la gauche au niveau régional, départemental et communal.

Elle a décerné aux jeunes filles et garçons du parti, une mention spéciale pour l’engagement et la détermination dont ils ont fait montre pendant les Assises dans l’accueil, l’orientation et l’installation des invités, avant d’informer la DPE qu’elle a été choisie pour diriger la commission « synthèse » des travaux des Assises de la gauche plurielle.

Elle a fortement recommandé l’implication du parti dans la structuration de la confédération des partis de gauche dans les régions, les départements et les communes, en insistant particulièrement sur les jeunes et les femmes.

L’URD et son secrétaire général se félicitent de la tenue des Assises. Ils félicitent également les organisateurs, ses représentants dans les commissions et son plénipotentiaire, pour leur engagement et leur contribution significative à cette occasion.

La DPE remercie particulièrement l’honorable député Oumar SECK pour avoir soulevé une question historique et un dossier que tout le monde attendait à savoir la candidature de la confédération des partis de gauche.

Elle félicite également la Gauche d’avoir pris une responsabilité historique en présentant un candidat à l’élection présidentielle de février 2024 et à appeler Benno bokk Yakaar à la soutenir.

Abordant le deuxième point de l’ordre du jour relatif à l’élection présidentielle de 2024, la DPE lance un appel à la mobilisation des militants et sympathisants du parti. Elle demande que partout à la base, au Sénégal comme dans la diaspora, les responsables s’activent autour de cet appel du secrétaire général, afin de mieux préparer l’étape du parrainage et l’élection proprement dite. Aussi a-t-elle pris la décision de la mise sur pied autour du secrétaire chargé des élections d’une commission en vue de préparer le déroulement des opérations de parrainage en rapport avec les responsables des différentes structures à la base du parti.

Enfin la DPE qui est depuis longtemps restée à l’écoute de la base sur le sujet demande aux responsables et aux militants de l’URD de continuer à théoriser et à promouvoir la candidature du professeur Diégane SENE secrétaire général du parti à la présidentielle de 2024, au sein de la confédération des partis de gauche, de la coalition Benno Bokk Yakaar et surtout auprès du peuple sénégalais. Fait à DAKAR, le Vendredi 25 Aout 2023

La DPE