L’Usaid offre du matériel médical de 1,5 milliards au ministère de la santé

Un important lot d’équipements devant contribuer à la prise en charge du couple mère-enfant. Il est destiné à 58 points de prestation à travers les 5 zones d’interventions du projet. Du matériel médical d’un montant de 1,5 milliard FCFA offert au Ministère de la Santé et de l’Action sociale par le projet USAID Senegal Owod.

Présidant la cérémonie, le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l’Action sociale a indiqué que malgré les avancées significatives, le Sénégal continue de faire face à des défis dans la santé maternelle, néonatale et infantile face à l’atteinte des Objectifs de développement durable de 2030.

Selon Dr Abibou Ndiaye, l’équité dans l’accès aux soins continue de retenir l’attention de notre département et du gouvernement du Sénégal. Les défis se résument au recrutement et à la rétention des spécialistes dans les zones périphériques et éloignées.

Pour rappel, le projet USAID OWOD intervient dans la lutte contre le paludisme, la santé maternelle, néonatale et infantile, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, la nutrition, la planification familiale, le renforcement du système, la couverture maladie universelle et l’eau, l’hygiène et l’assainissement.

