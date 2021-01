Lutte contre la Covid-19 : Mamadou Talla distribue 5 millions de masques aux écoles

Le Président Macky Sall peut compter sur le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, pour stopper la propagation du coronavirus partout à travers le Sénégal. Ce dernier remue ciel et terre pour que les mesures barrières soient être respectées dans le département ministériel qu’il dirige.

Mamadou Talla a, en marge d’une interview accordée à Canal Education, instruit tous ses services à ne ménager aucun effort pour que les personnels de l’éducation et les élèves respectent les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Joignant l’acte à la parole, le ministre a, selon L’AS, mobilisé 5 millions de masques que ses services sont en train de distribuer aux académies.

D’ailleurs, le déploiement du matériel a commencé la semaine dernière et plusieurs académies ont déjà commencé la distribution. Pour permettre aux enseignants et aux élèves de travailler dans de très bonnes conditions comme le veut le chef de l’Etat, il a annoncé qu’un appui d’un montant de 1.056.405.500 FCFA est dégagé pour les écoles et établissements publics dans le cadre de la gestion budgétaire 2020-2021.