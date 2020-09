Macky à Kaolack : Sibassor se mobilise derrière son leader Diène Farba Sarr

Le Président de la République Macky Sall est attendu, ce samedi, dans le Sine Saloum naturel. Il y sera pour une tournée économique qui le mènera à Fatick, Kaolack et Kaffrine. La Commune de Sibassor, dans le département de Kaolack, sera une étape importante de cette visite présidentielle.

Au niveau de cette Commune qui jouxte la capitale du Saloum, les populations se disent prêts à accueillir avec les honneurs le célèbre hôte : « Nous exprimons notre infinie gratitude au ministre Diène Farba Sarr qui est un partisan de première heure de l’Alliance Pour la République ( APR). Il est un homme de valeur et un fidèle compagnon du président Macky Sall, un technocrate aguerri, un infatigable serviteur de la Nation. Il s’est très tôt illustré sur le plan politique dans toute la région de Kaolack et, particulièrement, dans notre commune de Sibassor. Le ministre Délégué Général aux Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose a fait beaucoup de réalisations. Notamment au niveau de notre localité. J’en veux pour preuve : la construction d’un poste de santé fonctionnel; un lot d’équipements sanitaire d’une valeur de 2 millions, une ambulance médicalisée livrée avec 3 mois de dotation en carburant, un véhicule réhabilité en 2017 pour un montant de 2 .216 000 FCFA », a laissé entendre Abdoulaye Mbodj.