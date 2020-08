Macky à Médina Baye : Ses partisans frustrés vont hurler leur colère…

Le Président de la République Macky Sall est attendu, ce week-end, dans la Cité religieuse de Médina Baye (Kaolack). Il y sera pour présenter ses condoléances et celles de la nation sénégalaise suite au décès du Khalife de Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahim Niass dit Baye, Cheikh Ahmad Tidjane Ibrahim Niass.

Dans la ville de « Mbossé », tous ses partisans n’émettent pas sur la même longueur d’onde. Non contents de la gestion du parti présidentiel au niveau de cette localité, Matar Diagne et Cie entendent crier leur désarroi : « Nous nous réclamons toujours de l’Alliance Pour la République (APR) mais nous sommes plus que déçus de notre compagnonnage avec certains leaders de ce parti et, notamment, Mohamed Ndiaye » Rahma ». Contrairement à ce que ce dernier veut faire croire, le parti est malade à Kaolack. Depuis que nous avons rejoint la mouvance présidentielle par son truchement, on ne nous associe à rien, ne nous mêle à rien. On a assez trompé le Président Macky sur le realpolitik d’ici, à Kaolack », crache l’ex-coordonnateur de CD/Bokk GIS GIS à Kaolack.

M. Diagne, de poursuivre : « Ma base affective de Touba Ndorongue et tous nos militants et sympathisants ne se reconnaissent plus dans ce qui se fait. Nous sommes laissés en rade, victimes d’ostracisme. Nous avons la claire conscience de l’immense douleur qui nous frappe avec le rappel à Dieu du Khalife de Médina le très regretté Cheikh Ahmad Tidjane Ibrahm Niass mais, nous allons mettre l’arrivée du Chef de l’Etat dans la ville sainte pour faire part de notre frustration.Trop, c’est vraiment trop. Beaucoup de ceux qui investissent les médias le trompent sur la marche du parti. Ils ne travaillent que pour leur propre salut. Il faut que cela cesse », averti l’ancien émigré mué en politicien.