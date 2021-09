Les recommandations du Khalife général des Mourides ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Hier, par le biais de son porte-parole, Serigne Mountakha Mbacké avait invité les talibés à ne pas saboter la visite que le président Macky Sall va effectuer à Touba dans les prochains jours. Ce « Ndiguel » du saint homme a fait réagir Serigne Modou Bousso Dieng.

« Abdoulaye Wade n’a jamais vécu une telle situation à Touba. Jamais on a demandé aux personnes de ne pas le huer, c’est d’ailleurs la première fois que j’entends une telle recommandation », a déclaré Serigne Modou Bousso Dieng sur les ondes de la Rfm. Et selon le marabout et homme politique, « cela confirme que Macky Sall ne respecte pas ses engagements et il y a des manquements par rapport à ses promesses ».

Serigne Modou Bousso Dieng précise tout de même qu’aucune de ses instances n’a prévu de huer le Chef de l’Etat qui a prévu de se rendre à Touba pour les besoins de l’inauguration de l’hôpital. « Nous nous conformerons au Ndiguel du Khalife en disciples disciplinés », rajoute-t-il.

Le marabout-politicien a, aussi, fait une révélation surprenante. Selon lui, le chef de l’Etat va inaugurer un hôpital en chantier.